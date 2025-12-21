La Teamnetwork Albatro perde in casa contro il Cologne di Knezevic. I siracusani, reduci dalla convincente vittoria di Bolzano, sembrano irriconoscibili e cedono le armi ai lombardi che portano meritatamente a casa l’intera posta.

Primo tempo che viaggia sul binario dell’equilibrio fino al 26’, poi un devastante 4 a 0 in proprio favore riporta il Cologne sul +5.

Al ritorno in campo Mateo Garralda è visibilmente contrariato nei confronti della sua squadra. I tifosi sperano in una reazione e spingono ancora il sette biancoblu.

La risposta però non arriva e gli uomini di Campana reggono il vantaggio affidandosi ad una difesa arcigna e aggressiva quanto basta. Accanto al capitano Knezevic si esaltano Da Cunha, Arena e Florio. Krantz si esalta davanti agli assalti dei siracusani che sbagliano però troppo.

Gli albatrini non riescono a scuotersi e si fanno travolgere dall’eccessivo nervosismo che offusca le idee.

“Una pausa del campionato che arriva nel momento giusto – ammette il presidente Vito Laudani – C’è da lavorare per riprendere il giusto cammino e presentarsi nel migliore dei modi nel nuovo anno. Campionato e Coppa restano nostri obiettivi.”