La Teamnetwork Albatro Siracusa incontra i ragazzi di Inclusione in Movimento

Un pomeriggio di sport, condivisione e inclusione quello vissuto alla Fondazione Sant’Angela Merici, dove è stata ospitata la Coppa Italia di pallamano conquistata dall’Albatro. La visita si è svolta nel centro che accoglie le attività dell’ASD Inclusione in Movimento Siracusa, realtà cittadina impegnata nella promozione dello sport paralimpico.

Ad accompagnare il trofeo e a incontrare atleti e staff è stato il capitano dell’Albatro, Gianluca Vinci, fresco vincitore della Coppa Italia, insieme all’addetto stampa della società Prospero Dente. Durante l’incontro il giocatore si è intrattenuto con il gruppo squadra e con lo staff tecnico, condividendo l’emozione per il recente successo e portando un messaggio di incoraggiamento ai presenti.

«È un successo che è merito di tutti – ha spiegato Vinci – frutto di abnegazione e sacrificio. Vi ringrazio per l’accoglienza e vi auguro di raggiungere grandi traguardi. Avremo modo di condividere altri momenti e vi aspettiamo per le gare di playoff, dove avremo bisogno anche del vostro supporto».

Alla visita ha preso parte anche il presidente provinciale AICS Siracusa, Lino Russo, che per l’occasione ha donato una T-shirt al capitano dell’Albatro, suggellando un momento di grande partecipazione e vicinanza tra il mondo dello sport agonistico e quello dello sport inclusivo.

L’incontro si è concluso tra applausi, fotografie e l’augurio reciproco di continuare a costruire occasioni di incontro attraverso i valori dello sport