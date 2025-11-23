La Teamnetwork Albatro vince a Merano

Torna alla vittoria la Teamnetwork Albatro che passa a Merano con il risultato di 32 a 29. Vittoria comunque sofferta contro una squadra che ha provato a mettere in difficoltà i siracusani fino alla fine.

Il primo tempo vede i siracusani allungare fino al +4. Un vantaggio dilapidato in 7 minuti con il Merano che prima pareggia e poi si porta addirittura in vantaggio. Negli ultimi 20 secondi ci pensano prima Riahi con una prodigiosa parata su Samuel Gerstgrasser e poi Coutinho con una palombella dal centrocampo a mandare i biancoblu in vantaggio negli spogliatoi.

Nel secondo tempo l’equilibrio sembra prevalere. I padroni di casa non mollano e fanno paura alla difesa siracusana. Angiolini e compagni devono affidarsi alla maggiore esperienza per bucare la difesa altoatesina.

A poco più di un minuto e mezzo dalla fine il Merano si riporta sul -1. Gli uomini di Garralda non si scompongono e vanno a chiudere la partita a 26 secondi dalla fine segnando il +2 che, un paio di secondi dopo, diventerà il +3 finale grazie ad un errore in avanti del sette di Panetti.