La Torcia Olimpica che attraversa Siracusa: la luce dello sport nella città della luce

Siracusa ha vissuto ieri una giornata carica di emozione e significato con il passaggio della Torcia Olimpica, tappa simbolica del cammino verso i Giochi di Milano–Cortina 2026. Un evento atteso e partecipato, che ha unito sport, identità e comunità, trasformando le strade della città in un percorso di luce, memoria e futuro.

Dopo aver attraversato Marzamemi, Noto e Avola, la Fiamma Olimpica è arrivata a Siracusa portando con sé un messaggio universale di pace, rispetto e inclusione. Un messaggio che qui ha assunto un valore ancora più profondo, intrecciandosi con la storia e la simbologia della città.

A chiudere il percorso è stata Irene Burgo, ultima tedofora, che ha vissuto il momento con grande intensità emotiva. “È stata una giornata indimenticabile – ha raccontato –. Dal momento in cui ho acceso la fiamma a quello in cui sono salita sul palco ho ripensato a tutta la mia carriera sportiva e a quanto ho sfiorato le Olimpiadi. Sentirsi parte di questo viaggio significa rappresentare un piccolo pezzetto del grande puzzle che saranno i Giochi”.

Particolarmente significativo anche il legame familiare che ha accompagnato il passaggio della Torcia: “È stato quasi un passaggio di consegne con mio fratello Samuele, che ha portato la fiamma in centro storico, anche se in un tratto diverso. Questa cosa ci ha uniti ancora di più”.

Il valore simbolico dell’evento è stato sottolineato anche dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha richiamato un suggestivo parallelismo tra la Fiamma Olimpica e l’identità profonda della città:

“C’è un legame naturale tra la luce che attraversa Siracusa, città della luce, e questa settimana dedicata a Santa Lucia. La fiamma portata dai tedofori è una luce che non si ferma a chi la regge, ma illumina la strada di chi viene dopo”. Un messaggio che va oltre lo sport: “Attraverso il simbolo della Torcia – ha aggiunto – si può trasferire un valore fondamentale: il rispetto delle diversità, l’inclusione, la capacità di camminare insieme. È questo il significato più autentico del passaggio della Fiamma”.

Il passaggio della Torcia Olimpica ha rappresentato per Siracusa non solo un evento sportivo di prestigio, ma un momento di unità e condivisione, capace di coinvolgere cittadini, famiglie, giovani e visitatori in un racconto collettivo che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

La Fiamma Olimpica sarà oggi a Priolo per la tappa numero 13 del suo percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

La staffetta avrà inizio alle ore 10:30 da Via Alcide De Gasperi, nel tratto compreso tra la Chiesa Sacro Cuore e Viale Annunziata. Arrivo previsto: alle ore 11:20 circa sulla SS114, direzione Augusta. Lunghezza del percorso: 3,4 km.

“Siamo onorati e pronti – sottolinea il sindaco Pippo Gianni – per accogliere al meglio l’emozionante passaggio della Fiamma Olimpica, che porta con sé un messaggio universale di speranza, di pace, inclusione e unità. Una bella occasione per Priolo, per celebrare lo sport e i suoi valori fondanti. Un’occasione di visibilità e valorizzazione territoriale. Non si tratta soltanto di una tappa sportiva, ma di un momento di grande valore sociale e culturale”.

“Vedere la nostra città inserita nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 – afferma Biamonte – è motivo di grande emozione e responsabilità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con impegno all’organizzazione, perché questo evento sia vissuto in sicurezza, con entusiasmo e partecipazione. Il 18 dicembre 2025 sarà una data che ricorderemo a lungo: un’occasione unica per sentirci parte di una storia più grande, per mostrare il vero spirito di Priolo e dimostrare che, uniti, possiamo accendere ogni giorno una piccola fiamma di orgoglio e di comunità”.

Dopo Priolo la torcia toccherà Augusta, Lentini e Carlentini.

“Il passaggio della Fiaccola Olimpica ad Augusta rappresenta un momento di grande valore simbolico per la nostra Comunità. È un’occasione per vivere insieme i valori dello sport, dell’unità e della partecipazione, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra Città. Invito cittadini, scuole, associazioni e realtà sportive a partecipare e ad accogliere questo simbolo universale, che unisce territori e generazioni nel percorso verso i Giochi Olimpici Invernali Milano–Cortina 2026”, commentano il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, e l’assessore allo Sport, Giuseppe Carrabino.