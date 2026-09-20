La Tragedia di Marina al Parco Archeologico della Neapolis per Semi di Speranza

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Ieri sera, nella suggestiva cornice del Parco Archeologico della Neapolis, area antistante l’Orecchio di Dionisio, è andata in scena “La Tragedia di Marina” di Mario Dotti: un momento di teatro intenso e partecipato, capace di restituire memoria e identità alla nostra terra.

CNA Siracusa esprime profonda soddisfazione per la riuscita dell’evento, tappa preziosa del programma , il progetto di solidarietà che vede CNA Siracusa impegnata, insieme a CNA Pensionati Siracusa, nella costruzione di una scuola di formazione a Bafatà: un ponte concreto tra Sicilia e Africa.

Un grazie speciale va agli interpreti che hanno dato voce e corpo ai personaggi: Francesco Di Lorenzo (L’Uomo qualunque), Lorenzo Falletti (Simone Palombo), Beatrice Tondo (Lina), Giulia Lantieri (Angioletta), Rossella Salibra (Corifea), con la straordinaria partecipazione di Carmelinda Gentile nel ruolo di Cuncittula.

Un plauso di cuore anche al Coro del popolo di Marina, formato dagli allievi del laboratorio di teatro di CNA Pensionati: Giusy Cannella, Lucia Ippolito, Carmen Bellomia, Maria Carnemolla, Cinzia Blancato, Daniela Cannarella, Federica Assenza, Lidia Fiorilla, Franca Morreale, Iole Di Lorenzo, Lucia Aloscari, Lucia Bianca, Maria Rosa Schiavone, Miranda Alaimo, Nello Moncada, Tiziana Aloscari ed Enza Battaglia: la loro energia e passione hanno reso ancora più autentica la serata.

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Le musiche originali di Raffaele Schiavo, eseguite dallo stesso Schiavo (voce e percussioni) insieme ad Arianna Fallico (violoncello) e Maria Lucia Mangiameli (flauto traverso), hanno accompagnato la rappresentazione con grande sensibilità.

Un ringraziamento sentito ai partner che hanno reso possibile questa iniziativa: Fondazione ImpresaSensibile ETS, Unicom Università delle Competenze, ANSPI, e al Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa per la co-organizzazione e per aver messo a disposizione una location di rara bellezza.

Il teatro come strumento di comunità, memoria e solidarietà: questo lo spirito di Semi di Speranza.