“La tua mamma”, il nuovo libro di Alessia Gentile: il diario d’amore di una giovane scrittrice e ballerina siracusana

A soli 24 anni Alessia Gentile continua a trasformare la sua storia personale in un messaggio di forza, speranza e amore. La giovane siracusana, scrittrice e ballerina in carrozzina, ha pubblicato il suo terzo libro dal titolo “La tua mamma”, un’opera intensa e delicata scritta sotto forma di diario e dedicata al bambino che non è ancora arrivato.

Alessia è nata l’8 ottobre 2001, prematura e con un peso inferiore a un chilo. Fin dai primi istanti ha dovuto affrontare grandi difficoltà: una sofferenza durante il parto le ha causato una paralisi cerebrale infantile che non le avrebbe permesso di camminare. Ma la sua determinazione e il suo amore per la vita hanno sempre avuto la meglio.

Negli anni ha affrontato terapie, coltivato la passione per la danza e scoperto nella scrittura uno spazio di libertà e autenticità. Dopo i libri “Farfalla sulle ruote” e “L’anima dalle scarpette rosa”, Alessia torna ora con un’opera ancora più intima e personale.

“La tua mamma” è un viaggio emotivo tra desiderio di maternità, resilienza e speranza. Alessia sentimenti profondi, offrendo ai lettori una testimonianza autentica di sensibilità e coraggio.

La sinossi descrive il libro come “un diario di amore, attesa e resilienza”, un racconto capace di esplorare “la forza della maternità, la bellezza della fragilità e il potere della speranza”.