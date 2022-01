La Uil di Siracusa in cucina per i bisognosi alla mensa del Pantheon

Il messaggio del segretario generale Uil Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti: “La UIL è oggi più che mai il “sindacato dei cittadini” e soprattutto delle persone. In questo momento così difficile, abbiamo condiviso l’opera di volontariato di padre Massimo Di Natale, per una giornata al fianco di chi soffre. Il ruolo dei sindacati è stare accanto ai lavoratori ma anche vicino a tutti coloro i quali ne hanno bisogno. Riteniamo sia l’inizio di un percorso che insieme con tutte le categorie, porteremo avanti nel nome della solidarietà, per i più bisognosi, come avvenuto stamani e cioè cucinare alla mensa del Pantheon di Siracusa e distribuire i pasti. Ci siamo raccolti in preghiera, gli uni con gli altri, per un gesto semplice, profondo e fatto con il cuore. Perché la UIL c’è. Per tutti e per qualsiasi circostanza. Ma soprattutto per chi soffre e ha bisogno di un semplice gesto d’amore”.