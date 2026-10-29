La Vardera a Siracusa: “L’amministrazione Italia ha fallito. Otto anni senza risultati”

Politica · ControCorrente

“L’amministrazione Italia ha fallito”. Non usa mezze misure Ismaele La Vardera, leader di ControCorrente, nel tracciare un bilancio degli oltre otto anni di governo cittadino guidato dal sindaco Francesco Italia.

Un giudizio politico fondato sui modesti risultati ottenuti nel miglioramento della qualità della vita a Siracusa, e che, alla luce della recente inchiesta giudiziaria che ha allungato ombre su Palazzo Vermexio, per il leader di ControCorrente assume anche una dimensione etica e morale, riportando al centro il tema della trasparenza e della fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Ne parlerà a Siracusa proprio Ismaele La Vardera che sabato 31 ottobre, a partire dalle 18.30, parteciperà all’incontro in programma nella sede di ControCorrente, in viale Teocrito 91. Insieme con lui, i deputati regionale Carlo Gilistro, Jose Marano e Alessandro De Leo. Per ControCorrente, la distanza tra Palazzo Vermexio e la città reale è sempre più evidente: la spazzatura resta spesso in strada, con una differenziata che non cresce più; pulizia assente; continui disservizi idrici; verde pubblico abbandonato; una viabilità caotica; periferie trascurate; scuole fatiscenti; tributi locali esosi.

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Punti che La Vardera dovrebbe affrontare proprio sabato alle 18.30. Per l’occasione è previsto anche un punto stampa, durante il quale i rappresentanti del movimento saranno disponibili per interviste e approfondimenti sui temi della politica cittadina, dei servizi pubblici e della recente inchiesta Nexus che ha scosso la politica siracusana.