La Vardera replica a Calenda e chiama in causa anche il sindaco di Siracusa, Francesco Italia: “Ambiguità politica evidente”

Botta e risposta politico tra Ismaele La Vardera e Carlo Calenda, con il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, finito al centro della replica del parlamentare regionale. La Vardera ha risposto alle dichiarazioni rilasciate da Calenda in un podcast, in cui il leader di Azione aveva spiegato di aver interrotto i rapporti con lui dopo la diffusione di alcuni messaggi ricevuti dalla premier Giorgia Meloni.

“Vorrei far sapere a Carlo – afferma La Vardera – che con la premier non ho discusso di questioni private, ma della cosa pubblica”. Il deputato ridimensiona poi il riferimento alle “battaglie comuni” evocato da Calenda, sostenendo che l’unica realmente condivisa sia stata quella su Mondello e attribuendo quell’impegno a pressioni esterne più che a una convinzione politica. Non manca una stoccata sul piano nazionale. La Vardera ironizza su presunti “flirt” politici tra Calenda e Meloni e parla di una “carriera politica ambigua”, tema che poi collega direttamente alle dinamiche siciliane.

Nel mirino finisce infatti anche Francesco Italia, recentemente nominato commissario regionale di Azione. “L’ambiguità politica – sostiene La Vardera – è confermata proprio da questa nomina”, aggiungendo come il sindaco di Siracusa collaborerebbe con esponenti vicini a Totò Cuffaro e Raffaele Lombardo.

“Fa sorridere che Calenda attacchi Renato Schifani quando poi sul territorio si allea con i suoi migliori amici”, conclude l’esponente regionale, chiudendo con una battuta polemica: “Per lui vale il vecchio detto Francia o Spagna purché se magna”.