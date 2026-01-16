“La verità sui debiti a Solarino: ecco l’audio che lo dimostra”: la denuncia dell’ex sindaco Peppe Germano

Tiene banco a Solarino il dibattito politico e istituzionale dopo la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune. Al centro della polemica un audio pubblicato sui social da Peppe Germano, già sindaco e oggi consigliere comunale di opposizione, che – secondo l’ex primo cittadino – dimostrerebbe la sua estraneità alle responsabilità sul presunto disavanzo da circa 15 milioni di euro. L’audio contiene una conversazione tra Germano e il ragioniere generale del Comune Francesco Spada, nella quale il dirigente affermerebbe che il debito non sarebbe riconducibile all’amministrazione Germano e che vi sarebbero state pressioni per modificare alcuni dati contabili, richiesta che – sempre secondo quanto emerge dalla registrazione – non sarebbe stata accolta.

Intervenuto ai microfoni di SiracusaNews, Germano ha chiarito la propria posizione anche sul piano giuridico, considerato che nella pubblicazione di un audio senza consenso potrebbe profilarsi una presunta diffamazione: “Non credo di aver commesso alcun reato – ha spiegato – perché la registrazione è avvenuta per legittima difesa. Sono stato accusato pubblicamente di aver creato un disavanzo enorme, una ricostruzione che definisco surreale”.

L’ex sindaco respinge con forza l’idea che la sua amministrazione abbia generato il dissesto: “Parlare di 15 milioni di debiti attribuiti a me è fantascienza. Ho chiesto chiarimenti direttamente a chi ha redatto materialmente i conti del 2024 e la risposta è stata netta: nessuna mia responsabilità, né politica né tecnica”.

Uno dei passaggi più delicati riguarda il presunto tentativo di alterare una relazione contabile. Germano racconta di essere rimasto colpito dalle dichiarazioni del dirigente: “sentirmi dire che qualcuno avrebbe chiesto di modificare una relazione è stato gravissimo. Io ero lì per difendere la mia posizione, ma mi sono trovato davanti a qualcosa di ancora più serio”.

Secondo Germano, sarebbe bastata una presa di posizione chiara in Consiglio comunale per evitare l’esplosione del caso, perché “se fosse stato detto pubblicamente che il disavanzo era frutto di una gestione decennale, non ci sarebbe stato bisogno di pubblicare nulla”.

Rispondendo alle polemiche sull’autenticità del file, Germano assicura che la registrazione non è stata manipolata: “L’audio è integrale, non è stato tagliato né modificato. Domande e risposte sono complete e comprensibili”. L’ex sindaco ha inoltre confermato che il materiale è già all’attenzione degli organi competenti, precisando che la pubblicazione è avvenuta solo dopo la conclusione dell’iter che ha portato alla dichiarazione di dissesto.

Nel mirino di Germano anche le recenti dichiarazioni del sindaco Tiziano Spada, che ha invitato le opposizioni ad abbassare i toni: “non si può da un lato attribuire colpe a chi ha governato prima e dall’altro invocare la pace politica. Questo buonismo non convince più nessuno”. Secondo Germano, la comunità starebbe vivendo una fase di “confusione collettiva”: “È un’ubriacatura che prima o poi finirà. Questo audio serve a riportare lucidità e verità”.

La vicenda resta ora sospesa tra confronto politico e possibili sviluppi giudiziari. Germano ribadisce la propria disponibilità a ogni accertamento: “attendo con serenità la magistratura. Difendere la mia onorabilità significa difendere quella dell’intera comunità”.

SiracusaNews resta a disposizione per ospitare eventuali repliche da parte dell’amministrazione comunale e dei dirigenti chiamati in causa.