“La Voce che non Tace”: l’Istituto Elio Vittorini di Solarino unito contro la violenza sulle donne

Immaginate il silenzio prima che si accendano le luci. Non quel silenzio vuoto, ma un silenzio denso, carico di aspettativa, che precede le storie che fanno male, ma che vanno necessariamente raccontate. È iniziata così la manifestazione contro la violenza sulle donne promossa dall’Istituto Elio Vittorini di Solarino: non un semplice evento scolastico, ma un vero e proprio “urto” emotivo che ha scosso nel profondo la comunità, mescolando arte, denuncia e speranza.

Il filo conduttore di questa complessa architettura emotiva è stato tessuto interamente dalla docente Daniela Carrabino. È sua la mente dietro l’intera organizzazione, ma sono soprattutto suoi i testi e i monologhi della serata: parole affilate e poetiche al tempo stesso, nate per rompere il silenzio e dare voce a chi spesso non l’ha avuta.

A tracciare la rotta e ad aprire la serata è stata proprio la Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Daniela Frittitta, offrendo al pubblico una profonda lettura incentrata sulla figura di Desdemona nell’Otello di Shakespeare. Questo momento inaugurale ha saputo tessere un legame ideale tra passato e presente, mostrando come le dinamiche della gelosia tossica, del possesso e della violenza affondino le radici nella storia della letteratura, per poi ripresentarsi drammaticamente identiche nella cronaca dei nostri giorni. Un’introduzione potente che ha evidenziato la costante e continua disponibilità, la lungimiranza e la grande sensibilità dimostrate dalla Dirigente nel sostenere e promuovere eventi di altissimo valore sociale e culturale; iniziative capaci di toccare corde profonde e fondamentali per la crescita degli studenti.

A trasformare quelle pagine in carne e sangue sul palco sono state quattro donne – Carmela Amenta, Alessandra Di Mauro, Ivana Giambertone e Cristiana Mallia – che hanno interpretato i monologhi con un’intensità straordinaria, capace di squarciare l’indifferenza. Accanto a loro, l’attore Nicola Di Ricco Silano ha letteralmente incollato il pubblico alle poltrone con la sua consueta maestria, regalando un momento di altissima tensione narrativa in cui il respiro della platea sembrava sospeso.

La vera forza della serata è stata, tuttavia, l’assenza di barriere tra le generazioni. I ragazzi della scuola secondaria non sono stati semplici comparse, ma veri e propri protagonisti del messaggio di cambiamento. Le studentesse Miryam Aparo e Gloria Angelico hanno offerto letture profonde e mature, mentre le note della musicista e cantautrice Arianna Paci e dello studente Paul Akinde creavano l’abito sonoro perfetto per ogni emozione, amplificando il senso di ogni parola.

A dare un fondamentale valore aggiunto e un’importante chiave di lettura istituzionale e territoriale è stato il prezioso intervento dell’avvocato Mariagrazia Lazzara, responsabile del Centro Antiviolenza IPAZIA di Siracusa. Il suo contributo ha permesso di calare la riflessione nella realtà quotidiana del supporto alle vittime, ricordando l’importanza cruciale delle reti di protezione attive sul territorio.

Dietro la riuscita di un momento così potente c’è una sinergia profonda tra le diverse realtà del territorio. Un traguardo collettivo raggiunto grazie al prezioso supporto del Sindaco Tiziano Spada, dell’Assessore Milena Cianci e della Consulta Femminile, che hanno camminato fianco a fianco con la scuola per la piena riuscita di questo importante percorso di sensibilizzazione.

Una serata che lascia un segno indelebile e che dimostra concretamente come la cultura, il coraggio delle parole e l’unione della comunità siano le strade principali per sconfiggere la violenza e coltivare il rispetto.