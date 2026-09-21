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“La voce di mio padre”, il cortometraggio siracusano presentato al Cine Off di Roma

di Oriana Gionfriddo ·
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Un progetto nato a Siracusa arriva fino a Roma. Si intitola “La voce di mio padre” il cortometraggio drammatico indipendente realizzato in città grazie al sostegno di alcune attività commerciali che hanno creduto nel progetto, e già presentato al Cine Off di Roma.

Il corto racconta la storia di una famiglia divisa: due genitori che si separano, una madre che non vuole prendersi alcuna responsabilità dei figli e un padre che, al contrario, sceglie di restare accanto a loro. Al centro della narrazione anche il tema dell’ictus e delle sue conseguenze: i bambini si ritrovano da un giorno all’altro con un padre malato, costretto su una sedia a rotelle e privato della parola.

Alla regia e alla sceneggiatura Giovanni Di Maria, che ha curato anche le riprese insieme a Matteo Garro, autore inoltre del montaggio. Nel cast Daniele Pennuto, Loredana Giurdanella, Daniel Urso, Mirea Urso e Giuseppe Urso.

Le musiche sono firmate da Gabriele Rossi (Amore Sommerso), mentre la canzone originale “Ti vogghiu ancora” è scritta e cantata da Peppe Messina. Le riprese aeree sono di Carlo Daniele Frisa, il fonico di presa diretta è Andrew Conforto, microfonista Salvo Faraone, trucco a cura di Lucia Di Maria.

Un ruolo importante nella realizzazione del progetto è stato svolto anche dall’Istituto “Nino Martoglio” di Siracusa, che ha concesso i permessi per girare e riprendere alcuni ambienti della struttura.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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