“La voce di mio padre”, il cortometraggio siracusano presentato al Cine Off di Roma

SiracusaNews TV

Video · il corto

Un progetto nato a Siracusa arriva fino a Roma. Si intitola “La voce di mio padre” il cortometraggio drammatico indipendente realizzato in città grazie al sostegno di alcune attività commerciali che hanno creduto nel progetto, e già presentato al Cine Off di Roma.

Il corto racconta la storia di una famiglia divisa: due genitori che si separano, una madre che non vuole prendersi alcuna responsabilità dei figli e un padre che, al contrario, sceglie di restare accanto a loro. Al centro della narrazione anche il tema dell’ictus e delle sue conseguenze: i bambini si ritrovano da un giorno all’altro con un padre malato, costretto su una sedia a rotelle e privato della parola.

Alla regia e alla sceneggiatura Giovanni Di Maria, che ha curato anche le riprese insieme a Matteo Garro, autore inoltre del montaggio. Nel cast Daniele Pennuto, Loredana Giurdanella, Daniel Urso, Mirea Urso e Giuseppe Urso.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Le musiche sono firmate da Gabriele Rossi (Amore Sommerso), mentre la canzone originale “Ti vogghiu ancora” è scritta e cantata da Peppe Messina. Le riprese aeree sono di Carlo Daniele Frisa, il fonico di presa diretta è Andrew Conforto, microfonista Salvo Faraone, trucco a cura di Lucia Di Maria.

Un ruolo importante nella realizzazione del progetto è stato svolto anche dall’Istituto “Nino Martoglio” di Siracusa, che ha concesso i permessi per girare e riprendere alcuni ambienti della struttura.