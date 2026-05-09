L’Accademia sartoriale Tele di Aracne finalista del premio “Donne e Moda”

L’Accademia sartoriale Tele di Aracne finalista nella sezione “Empowerment. Politiche culturali a favore dello sviluppo delle carriere femminili in azienda” del premio “Donne e Moda” che verrà consegnato mercoledì 13 maggio prossimo a Milano, organizzato dal “Foglio della Moda”.

Sono arrivati in finale Bulgari (“I principi del suo Codice di Condotta sono ispirati alle Linee Guida delle Nazioni Unite sull’empowerment femminile. Il 62 per cento del management internazionale è composto da donne, e dal 2020 ha introdotto il Bulgari Women & Science Fellowship Fund, un programma attivo presso la Rockefeller University di New York che sostiene le donne nella ricerca scientifica per lo sviluppo di tecnologie avanzate nei campi della virologia e dell’immunologia”); Le Tele di Aracne (“Accademia sartoriale nata nel 2024 da un’opera di recupero e ri-funzionalizzazione di un immobile confiscato alla mafia a Siracusa. Protagonisti del progetto sono giovani appartenenti ai circuiti penali, donne che appartengono a Case Protette perché vittime di violenza e soggetti a rischio marginalità. La struttura è attrezzata con un’area didattico-formativa per dieci postazioni di lavoro, un’area espositiva e di vendita ed uno spazio polifunzionale. La missione dell’Accademia sartoriale è di utilizzare il cucito e il saper fare artigiano come strumenti di riscatto, rinascita e reintroduzione sociale. Per questo si prevedono: corsi professionalizzanti di sartoria, cucito e arti manuali; laboratori seguiti da professionisti del settore ed educatori; una sartoria e uno showroom che consentono di trasformare la formazione in produzione reale”) ed infine OTB spa (“Il primo incubatore mobile di imprenditoria femminile in Afghanistan: il Pink Shuttle, il primo ed unico servizio di trasporto tutto al femminile realizzato a Kabul, che ha supportato oltre 1770 donne, è nato dalla consapevolezza che 1,2 milioni di ragazze non possono più frequentare la scuola e più del 90 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà”).

In quell’occasione verranno assegnati anche i riconoscimenti per la sezione C-suite, presenza femminile nei cda e in ruoli apicali, vinto lo scorso anno da Moncler. Quest’anno sono in short list Tuscania Industria Conciaria, Pelletteria Valentino Orlandi e Salvatore Ferragamo. Per il criterio “work family balance e welfare aziendale”, sono invece in finale Giorgio Armani spa, il Gruppo Ermenegildo Zegna e Loro Piana. I vincitori delle varie categorie saranno premiati mercoledì prossimo, a Milano, nel corso di una speciale serata “flowers and water” a Casa Gessi.