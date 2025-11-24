L’Aeronautica Militare celebra i cento anni di presenza a Siracusa

Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa ha celebrato oggi, con una cerimonia solenne e particolarmente sentita, il centenario della presenza dell’Aeronautica Militare nella città e della costituzione dell’Idroscalo di Siracusa, avvenuta nel 1925. Una ricorrenza che ha rappresentato un momento di forte valenza storica, identitaria e istituzionale, alla presenza delle più alte autorità civili, religiose e militari, nonché dei vertici del Comando Scuole dell’A.M. / 3ª Regione Aerea.

Le celebrazioni hanno avuto inizio con l’arrivo del Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare / 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito che ha presieduto la cerimonia solenne di Alzabandiera, rievocando il momento inaugurale del 1925: un gesto simbolico che ha unito idealmente un secolo di storia aeronautica e di servizio al Paese.

A seguire, dopo gli interventi istituzionali, il presidente dell’associazione Arma Aeronautica di Siracusa, colonnello Giovanni Girmena, ha ricordato l’eredità morale della tradizione aeronautica, sottolineando come “lo spirito di servizio non è andato in congedo. Se oggi siamo qui, è perché crediamo fermamente nei valori che abbiamo imparato: l’onore, la lealtà, il coraggio e l’orgoglio di essere Aviatori d’Italia”.

Il Comandante del Distaccamento Aeronautico Siracusa nel sottolineare l’importanza storica della presenza dell’Aeronautica Militare nel territorio siracusano che l’accoglie da 100 anni, ha evidenziato il valore della memoria storica affermando che «rincontrarsi significa ricordare, ricordare significa dare importanza agli eventi del passato per proiettarsi con maggiore consapevolezza nel futuro».

Ha concluso gli interventi il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, che ha dichiarato: “Celebrare questi cento anni significa rendere onore a tutti gli uomini e le donne che hanno servito a Siracusa con dedizione, professionalità e spirito di sacrificio. Questa terra ha accompagnato la nostra storia fin dagli albori dell’Idroscalo e continua ancora oggi a rappresentare un presidio prezioso per l’Aeronautica Militare. Custodire questo patrimonio di valori è un dovere verso il passato e un impegno verso il futuro, affinché il legame tra Siracusa e l’Aeronautica continui a crescere e ad essere esempio per le nuove generazioni”.

Successivamente, nello spazio antistante la palazzina storica, è stata scoperta la lapide commemorativa dedicata ai Caduti del Distaccamento, alla quale è stata impartita la benedizione da parte dell’Arcivescovo di Siracusa, S.E. Mons. Francesco Lomanto, momento di profonda partecipazione e raccoglimento. Per commemorare l’evento, Poste Italiane ha realizzato uno speciale annullo filatelico dedicato al centenario. Nel corso della manifestazione si sono inoltre svolte tre conferenze di carattere storico e culturale: “La storia dell’Idroscalo di Siracusa” a cura del Tenente Colonnello Paolo Tredici del 41° Stormo e Aviazione Antisommergibile di Sigonella; “Il Gen. B. Deodato, un eroe senza tempo” a cura del 1° Luogotenente Licitra; e un approfondimento sui “Bronzi di Riace” a cura del Dott. Francesco Madeddu.

La celebrazione del centenario ha costituito un’occasione di significativa partecipazione per la comunità locale, riaffermando il solido e storico legame tra la città di Siracusa e l’Aeronautica Militare, che da cento anni opera al servizio del Paese con competenza, integrità e passione.

Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa dipende dal Comando Scuole A.M. / 3^ Regione Aerea di Bari. Ha il compito di assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 137ª Squadriglia Radar Remota di Mezzogregorio (Siracusa). Provvede, altresì, alla gestione degli Organismi che espletano attività di Protezione Sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate ed ai loro familiari.

Il Comando Scuole dell’Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, con sede a Bari, è uno dei tre Comandi di Vertice della Forza Armata. Assicura la selezione, il reclutamento, la formazione Militare, culturale e professionale del personale dell’Aeronautica e l’addestramento al volo (a livello internazionale), attraverso lo studio e l’adozione di innovative metodologie didattiche e addestrative focalizzate sul discente e informate ad innovazione, creatività, ottimizzazione delle risorse umane e materiali, eco-sostenibilità, costante confronto con istituzioni e territorio al servizio della collettività.