L’Aeronautica Militare di Sigonella incontra gli studenti del “Rizza-Insolera” di Siracusa

Gli studenti delle classi prime, seconde e terze dell’indirizzo aeronautico dell’Istituto di Istruzione “Rizza-Insolera” di Siracusa hanno partecipato ad un importante incontro formativo con alcuni rappresentanti dell’Aeronautica Militare di Sigonella, accompagnati dai docenti di Scienze della Navigazione Aerea Torrisi e Germanà.

Tra gli ospiti il Capitano Maresca, comandante della 137ª Squadriglia Radar di Siracusa, e il Primo Luogotenente Carlo Giavovilla, vice comandante della squadriglia, hanno illustrato le principali attività operative della base e il ruolo strategico dei sistemi radar nel controllo e nella difesa dello spazio aereo nazionale.

Gli studenti hanno approfondito il concetto di scramble, ossia il decollo immediato dei velivoli militari in caso di violazione dello spazio aereo o emergenze, e hanno compreso l’importanza dei tempi rapidissimi di intervento e del lavoro coordinato tra piloti, radaristi e personale operativo.

È stato sottolineato come l’Aeronautica Militare operi come una vera squadra: piloti, tecnici, specialisti radar, controllori di volo e personale logistico collaborano per garantire sicurezza, efficienza e prontezza operativa.

Gli studenti hanno potuto persino provare gli equipaggiamenti dei piloti militari, comprendendo l’importanza della preparazione e delle procedure operative.

L’incontro ha offerto agli studenti una visione concreta delle professionalità presenti nell’Aeronautica Militare e delle competenze necessarie per operare nel settore aeronautico, rappresentando un’importante occasione di orientamento e formazione.