L’Aia di Siracusa alle final four della Uefa Futsal Champions League con Fabio Perez

L’Aia di Siracusa era presente a Pesaro alla Final Four della UEFA Futsal Champions League con Fabio Perez, fischietto netino della Can 5, che è stato designato come Referee Liaison Officer.
Un incarico di responsabilità che lo ha visto a stretto contatto con i vertici UEFA, tra cui il Referee Instructor Pedro Ángel Galán Nieto e il Referee Observer Bogdan Orescu, oltre al gruppo degli arbitri internazionali impegnati nella fase finale della competizione.
La manifestazione ha poi visto il successo dello Sporting CP, che ha superato in finale gli spagnoli dell’Illes Balears Palma Futsal con il risultato di 2-0, conquistando il titolo europeo.
Per l’AIA Siracusa, la partecipazione a un evento di tale prestigio rappresenta un’ulteriore conferma della qualità del percorso formativo e tecnico dei propri associati, capaci di affermarsi anche in contesti internazionali di primo livello.
Il Presidente Alessio Boscarino, il Vicepresidente Gilberto Buda, il consiglio direttivo e tutti gli associati sono orgogliosi di Fabio per il ruolo ricoperto.
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