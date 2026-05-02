L’Albatro Siracusa è Campione Regionale U16M: un trionfo di sport e solidarietà alla Palestra Akradina

Si chiude tra gli applausi la Final 4 Under 16 maschile di pallamano, giocata sul parquet della Palestra Akradina di Siracusa. L’evento, che ha celebrato l’eccellenza della pallamano giovanile siciliana sotto l’egida del Comitato Regionale FIGH Sicilia, ha visto l’Albatro Siracusa (storico club fondato nel 1994) salire sul gradino più alto del podio, conquistando il titolo di Campione Regionale.

In una finale caratterizzata da ritmi altissimi e grande correttezza atletica, l’Albatro Siracusa ha battuto la New Handball Mascalucia, che ha chiuso così un eccellente torneo al secondo posto. La classifica definitiva ha visto al terzo posto la Team Handball Mascalucia e al quarto la Pallamano Marsala. I 64 atleti scesi in campo hanno dato vita a una vera festa del gioco, dimostrando il valore tecnico del movimento giovanile isolano.

La festa dello sport è stata raddoppiata dal grande successo dell’iniziativa Teddy Bear Toss. Al primo gol della finalissima, come da tradizione, il pubblico ha inondato il campo con una “pioggia colorata” di oltre 200 peluche. Questi giocattoli di pezza, raccolti grazie alla generosità degli spettatori presenti nell’arco della giornata, saranno consegnati nei prossimi giorni al reparto di pediatria dell’Ospedale Umberto I di Siracusa da una delegazione di giocatori e rappresentanti della FIGH.

“Una manifestazione di alto livello della pallamano siciliana – ha sottolineato con orgoglio Vito Laudani, presidente dell’Albatro Siracusa – che ha sempre avuto tanto da dire anche a livello nazionale. Andiamo ad affrontare le gare nazionali con la consapevolezza che sarà dura, ma abbiamo studiato e ci siamo allenati esattamente per questi obiettivi. Siracusa porta il meglio in Italia e noi, insieme anche ai giovani Under 18 dell’Aretusa, portiamo avanti il nome della città con orgoglio e consapevolezza”.

I numeri dell’evento: 64 atleti protagonisti sul campo. Circa 300 presenze registrate durante l’intera manifestazione. Oltre 200 peluche raccolti per fini benefici.

Sono 80 le iscrizioni raccolte per il sorteggio degli abbonamenti omaggio per la Serie A Gold 2026/2027, un premio per chi ha scelto di unire sport e solidarietà.

La manifestazione è stata resa possibile anche grazie al supporto dei partner TeamNetwork, Minareto, Mirav e Lavema srl.