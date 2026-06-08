L’Albatro Siracusa sul podio d’Italia: Terzo Posto Nazionale e Kevin Carapella MVP a Fondi

Si conclude con un bilancio straordinario la spedizione dell’Albatro Siracusa alle Finali Nazionali Under 16 maschili. La formazione siracusana, confermandosi tra le realtà giovanili più importanti d’Italia, conquista la medaglia di bronzo, classificandosi al terzo posto dopo essere stata fermata solo dai vice campioni del Merano.

Una guida solida per un gruppo vincente.

I ragazzi sono stati accompagnati in questa avventura laziale, svoltasi tra Gaeta, Fondi e Formia, dal Presidente Vito Laudani e da uno staff tecnico e dirigenziale di alto profilo composto dall’allenatore Lorenzo Martelli e dai dirigenti Francesco Alfieri, Luciano Aloschi, Francesco Cinnirella e Salvatore D’Alberti.

Il duro lavoro premia anche la performance individuale. Oltre al prestigioso risultato di squadra, l’Albatro celebra il riconoscimento individuale di Kevin Carapella, premiato come migliore Pivot del campionato e MVP (Most Valuable Player) della manifestazione. Una conferma del talento cristallino del giocatore per la sua grinta difensiva, già distintosi nella fase regionale di Siracusa e durante le fasi nazionali Under 18 di Chieti.

Le dichiarazioni del Presidente Vito Laudani “Siamo tutti soddisfatti di questi ragazzi che hanno dimostrato di sapere fare una grande pallamano e di amare questo sport”, ha dichiarato il Presidente Laudani al termine delle premiazioni. Riguardo ai riconoscimenti individuali, ha poi aggiunto: “Siamo fieri del lavoro svolto dal nostro Kevin, ma rimaniamo perplessi del sistema di assegnazione di questi premi. Riteniamo infatti che, oltre al meritatissimo premio di Kevin, il nostro portiere, Sebastiano Romano, avrebbe dovuto ricevere un riconoscimento nazionale poiché ha avuto una prestazione eccezionale, a detta di tutti i presenti, contribuendo notevolmente al successo della squadra”. Il Top Scorrer dell’Albatro è stato Leonardo Livoli con 32 reti durante tutto il campionato.

Il futuro sarà ancora più emozionante. Il terzo posto nazionale non è un punto d’arrivo, ma una tappa fondamentale, il percorso dell’Albatro Siracusa continuerà con l’obiettivo di far crescere il movimento giovanile, con l’intento di fornire i futuri talenti per la prima squadra in Serie A. Questo successo segue il trionfo regionale del 1° maggio, dove la squadra aveva già dimostrato il proprio valore alla Palestra Akradina.

Il Roster dei Protagonisti: Cacciatore Cristian, Aloschi Alberto, Alfieri Carlo (Capitano), Mancarella Leonardo, Amore Vincenzo, Romano Sebastiano, De Vita Federico, Cinnirella Leonardo, Livoli Leonardo, Arella Noah, Samperi Mattia, Romano Samuele, Tilotta Gabriele, Maccora Mattia, Minioto Davide, Carapella Kevin Vincenzo (Vice Capitano), Tinè Riccardo, Sipala Andrea.