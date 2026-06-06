L’Albatro Siracusa vola tra le prime quattro d’Italia: al via le Final Four per lo Scudetto Under 16

Dopo lo straordinario successo casalingo nelle Final 4 regionali del 1° Maggio alla Palestra Akradina, l’Albatro Siracusa continua a scrivere la storia della pallamano giovanile siciliana. La formazione blu-arancio, club fondato nel 1994, è riuscita nell’impresa di conquistare un posto nella Top Four nazionale, confermandosi tra le quattro migliori squadre d’Italia. Soltanto la scorsa settimana l’Under 18 si è posizionata al 3 posto a livello nazionale.

Iniziate lo scorso 3 giugno, le finali nazionali hanno visto i ragazzi siracusani protagonisti di una cavalcata inarrestabile. Giorno dopo giorno, la squadra ha saputo imporsi con grinta e determinazione, superando avversari di alto livello come il CUS Cassino, Palazzolo, Camerano e Pressano. Grazie a questi successi, l’Albatro si è guadagnato il diritto di giocarsi il titolo tricolore contro le realtà più importanti del panorama giovanile italiano.

Il programma prevede ora due giorni di altissima intensità sportiva per decretare chi si fregerà del titolo di Campione d’Italia. I match in programma sono: Merano vs Albatro Siracusa e Cassano Magnago vs Malo

Il successo dei siciliani porta la firma di un gruppo coeso e tecnicamente eccellente coordinato e gestito da coach Lorenzo Martelli. Spicca su tutti la prestazione di Vincenzo Amore, attuale top scorer della squadra con ben 22 reti messe a segno. La solidità difensiva è stata garantita da Kevin Carapella, vero e proprio regista della retroguardia che ha lottato “come un leone” per proteggere l’area di rigore. Fondamentale, infine, il contributo del portiere Sebastiano Romano, determinante nella gestione dei momenti cruciali della partita.

Questo risultato conferma quanto dichiarato dal presidente dell’Albatro Siracusa, Vito Laudani, all’indomani del titolo regionale: la consapevolezza di aver studiato e di essersi allenati duramente per affrontare il palcoscenico nazionale con l’obiettivo di portare il meglio di Siracusa e della Sicilia in Italia.

L’evento è seguito con grande attenzione dal Comitato Regionale FIGH Sicilia, che sostiene con orgoglio il percorso dei propri atleti verso il massimo traguardo sportivo.