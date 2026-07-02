L’allarme di Federciclismo: “a Siracusa piste ciclabili insufficienti e strade ancora troppo pericolose”

La tragica morte della giovane ciclista Nicoleta Mirela Rusu, investita a Palermo, riaccende il dibattito sulla sicurezza di chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto. A intervenire è Federciclismo Siracusa, attraverso i responsabili dei settori Ciclismo Urbano e Cicloturismo, Davide Mauro e Maria Grazia Cavarra, che chiedono interventi urgenti per rendere più sicure le strade cittadine ed extraurbane.

“La sconvolgente morte della giovane ciclista è solo l’ultimo degli incidenti mortali di quest’anno – si legge nella nota –. Le statistiche ci dicono che in media ogni anno circa 200 ciclisti perdono la vita lungo le strade urbane ed extraurbane italiane, senza contare le migliaia di feriti».Secondo Federciclismo, nonostante gli investimenti realizzati negli ultimi anni per la mobilità sostenibile, la sicurezza resta ancora lontana dagli standard necessari.«Il traffico veicolare è molto elevato, le piste ciclabili sono insufficienti e soprattutto continua a mancare il rispetto delle regole del Codice della strada, insieme a controlli adeguati“.

L’associazione concentra poi l’attenzione sulla situazione del capoluogo aretuseo, definito una città con un elevato numero di incidenti stradali, spesso riconducibili a velocità elevate, infrazioni e distrazione alla guida.

“La presenza delle piste ciclabili potrebbe far pensare a una maggiore sicurezza per chi si sposta in bicicletta, ma la realtà è diversa. Molti tratti risultano ormai quasi scomparsi per la mancanza di manutenzione oppure sono costantemente occupati dalle automobili, diventando di fatto inutilizzabili”.

Secondo Federciclismo non basta istituire le cosiddette “Zone 30” se non vengono accompagnate da interventi strutturali sulla viabilità. “Oltre agli attraversamenti rialzati esistono numerose soluzioni progettuali – si legge ancora – che costringono realmente gli automobilisti a rallentare. A Siracusa, invece, spesso ci si limita alla sola segnaletica verticale, senza modificare concretamente la conformazione della strada”.

Come esempio viene citata via Piave, dove la ridotta carreggiata induce naturalmente a moderare la velocità, ma dove, secondo l’associazione, mancano comunque alcuni accorgimenti progettuali previsti per aumentare ulteriormente la sicurezza.

Ancora più complessa, secondo Federciclismo, la situazione sulle principali arterie che collegano Siracusa con le aree periferiche e la zona balneare.Nel mirino finiscono in particolare via Elorina e contrada Targia, dove quotidianamente transitano numerosi ciclisti, anche pendolari. “Su queste strade i ciclisti sono completamente esposti al traffico automobilistico e non esistono percorsi alternativi sicuri. Questo rende di fatto impossibile utilizzare la bicicletta per raggiungere la zona mare o per gli spostamenti quotidiani».Alle criticità legate al traffico si aggiunge lo stato della pavimentazione.«In molte strade extraurbane le condizioni dell’asfalto costringono i ciclisti a continui zig-zag per evitare buche e dissesti, aumentando sensibilmente il rischio di incidente“.

Federciclismo evidenzia come esistano finanziamenti specifici destinati alla sicurezza stradale e alla mobilità ciclabile, ma denuncia la mancanza di una programmazione concreta.

“L’assenza di risposte su questo tema è inaccettabile – tuonano Mauro e Cavarra -. Esistono fondi dedicati al miglioramento della sicurezza dei ciclisti, ma il problema non sembra ancora essere stato pienamente recepito dai decisori politici”.

L’associazione ribadisce inoltre come investire nelle infrastrutture ciclabili produca benefici non soltanto sotto il profilo della sicurezza, ma anche della qualità della vita, dell’economia locale e del turismo.Infine l’annuncio di un impegno ancora più incisivo.

“Siamo consapevoli – concludono gli esponenti di Federciclismo – che il cambiamento richieda tempo, cultura e informazione, ma oggi la sicurezza stradale deve diventare una priorità assoluta. Per questo Federciclismo Siracusa intraprenderà tutte le iniziative possibili affinché ogni ciclista possa tornare a casa senza rischiare la propria vita sulle strade”.