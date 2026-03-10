Lamba Doria Siracusa chiede il riconoscimento del rimorchiatore “Curzola” come Sacrario Militare

L’Associazione Culturale Lamba Doria ha presentato una richiesta alle autorità competenti affinché il relitto del Regio Rimorchiatore “Curzola”, affondato nel 1935 al largo di Brucoli, venga ufficialmente riconosciuto come Sacrario Militare.

La tragedia si consumò l’11 marzo 1935 nelle acque antistanti la frazione di Augusta, quando il rimorchiatore della Regia Marina affondò causando la morte di 18 uomini dell’equipaggio: tre sottufficiali e quindici marinai che persero la vita nell’adempimento del proprio dovere.

Per molti anni la vicenda del “Curzola” è rimasta nell’oblio. A riportarla alla luce è stato il ricercatore subacqueo siracusano Fabio Portella, che ha individuato il relitto a circa 118 metri di profondità al largo di Brucoli. Una scoperta che ha restituito alla memoria collettiva la storia dell’unità navale e dei suoi caduti.

Secondo l’Associazione Lamba Doria, il riconoscimento del relitto come Sacrario Militare rappresenterebbe un importante gesto di memoria e rispetto nei confronti dei marinai che ancora oggi riposano all’interno dello scafo del rimorchiatore.

Si tratterebbe inoltre di un’iniziativa di grande valore storico e commemorativo, che si affiancherebbe a quella già in corso di istruttoria per il riconoscimento del relitto del Regio Sommergibile “Veniero”.

A firmare la richiesta sono Alberto Moscuzza, presidente dell’Associazione Culturale Lamba Doria e consulente scientifico dello Stato Maggiore della Marina Militare, Alessandro Maiolino, vice referente regionale dell’associazione, e Francesco Paci, referente per Augusta.