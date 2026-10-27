L’Amerigo Vespucci incanta il Siracusano: il veliero più bello del mondo sfila di notte

Attualità · Marina Militare

C’è qualcosa di speciale nel vedere l’Amerigo Vespucci scivolare sul mare, con le sue vele, il legno e la storia che porta con sé. Un’emozione che ieri ha attraversato la costa siracusana, dove il veliero della Marina Militare è passato al largo, attirando gli sguardi di tanti cittadini, da un comune all’altro, da Avola agli altri centri affacciati sul mare.

Per qualche momento, il mare di casa si è trasformato in un palcoscenico straordinario. La sagoma inconfondibile della nave, ambasciatrice dell’Italia nel mondo, ha regalato a chi ha avuto la fortuna di ammirarla immagini destinate a restare nella memoria. C’è chi l’ha osservata dalla costa e chi ha cercato di fermare quell’istante con una fotografia, per custodire la bellezza di un incontro inatteso.

Ad Avola, a immortalare il passaggio sono stati anche gli scatti di Cristian Di Pietro, skipper avolese e appassionato di mare, pesca e arti marinaresche. A rendere questo viaggio ancora più vicino alla comunità avolese è la presenza a bordo di due concittadini, Sebastiano e Giuseppe, impegnati in un’esperienza che unisce passione, avventura e orgoglio.

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L’Amerigo Vespucci sta rientrando dalla campagna estiva 2026 in Nord America e dalla partecipazione alla Barcolana di Trieste. Dopo aver costeggiato il Siracusano, la sua rotta prosegue verso il Ragusano e successivamente verso Porto Empedocle, prima di ripartire alla volta del Nord Europa.

Non è stato soltanto il passaggio di una nave. È stato l’incontro tra una comunità e un simbolo dell’identità italiana, tra il mare di ogni giorno e una storia che continua a navigare. E mentre il veliero si allontana all’orizzonte, resta quella sensazione difficile da raccontare: la meraviglia di averlo visto passare, anche solo per pochi minuti, davanti a casa propria.