“L’amore in questa città”, venerdì a Siracusa la presentazione del libro di Salvo Palazzolo

“L’amore in questa città”: un delitto dimenticato, una memoria da restituire. Il libro, edito da Rizzoli e scritto dal giornalista Salvo Palazzolo, riporta alla luce la vicenda di una studentessa ventenne uccisa all’Università di Palermo nel 1935: un femminicidio rimasto nell’ombra, mai raccontato dalla stampa dell’epoca, senza tracce né memoria pubblica.

Palazzolo ricostruisce con rigore i contorni della vicenda, restituendo voce alla vittima Cetti Zerilli, attraverso i suoi stessi scritti, sottraendola così all’oblio della storia. A dialogare con l’autore saranno gli studenti del Liceo “O. M. Corbino” di Siracusa, venerdì 10 aprile ore 11.30, presso la sede centrale dello storico liceo aretuseo, alla presenza di Prospero Dente, segretario provinciale Assostampa Siracusa.

Un incontro/confronto sui temi della memoria, della giustizia e della responsabilità collettiva, che assume un valore ancora più significativo alla luce dell’impegno civile dell’autore, oggi sotto scorta per le minacce ricevute in seguito alle sue inchieste sui boss scarcerati e sui permessi premio concessi a ergastolani condannati per stragi e omicidi.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di collaborazione tra lo storico Istituto e l’Assostampa di Siracusa, con l’obiettivo di promuovere tra i giovani una coscienza critica fondata sulla conoscenza, sull’informazione e sulla memoria.