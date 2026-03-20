Lampade votive al cimitero di Siracusa, il Comune dice no alla proroga per Fazzina: “la concessione è scaduta nel 2022”

Come volevasi dimostrare. Basterebbero tre parole per sintetizzare l’esito di un nuovo capitolo nella vicenda del servizio di illuminazione votiva al cimitero comunale di Siracusa: il dirigente del settore Servizi cimiteriali, Emanuele Fortunato, ha formalmente rigettato la richiesta di proroga avanzata dalla ditta Fazzina Antonino & C. s.a.s. Il provvedimento mette nero su bianco un punto già emerso nei mesi scorsi: il rapporto concessorio relativo al servizio di illuminazione votiva è definitivamente cessato il 15 novembre 2022 e non può essere prorogato.

Nella determina si ricostruisce l’intera vicenda amministrativa. Il servizio era stato affidato nel 1980 con contratto in esclusiva per 29 anni. Successivamente, con un accordo transattivo approvato dalla Giunta nel 1997, era stata concessa una proroga di 10 anni, fissando la nuova e definitiva scadenza al 15 novembre 2022. Anche una successiva determina del giugno 2022, relativa alla consegna degli impianti del cosiddetto “Settore Y”, confermava espressamente quella data come termine finale del rapporto.

Nonostante ciò, la ditta aveva chiesto una ulteriore proroga quinquennale fino al 15 novembre 2027, richiamando l’articolo 106 del decreto legislativo 50 del 2016 e allegando un piano economico previsionale. Ma il Comune, dopo aver acquisito un parere legale pro veritate redatto dall’avvocato Glenda Giardina e protocollato il 12 marzo scorso, ha concluso che la richiesta “risulta priva di fondamento giuridico”.

Il motivo è duplice. Da un lato, spiega il Comune, l’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici disciplina solo le modifiche di contratti ancora in corso di validità, mentre in questo caso il rapporto è cessato da oltre tre anni. Dall’altro, lo stesso decreto legislativo non sarebbe neppure applicabile ratione temporis a un contratto stipulato nel 1980 e derivante da una procedura avviata addirittura nel 1971.

Il provvedimento richiama poi un principio ormai consolidato nell’ordinamento nazionale ed europeo: i contratti pubblici scaduti non possono essere prorogati o rinnovati automaticamente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Secondo il Comune, una proroga oggi sarebbe in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento.

La determina non si limita a respingere l’istanza. L’amministrazione prende formalmente atto che il rapporto concessorio con Fazzina è concluso e afferma il divieto di ogni proroga automatica o concordata. Inoltre, dispone che dovranno essere adottati “gli ulteriori atti necessari per la regolarizzazione della gestione del servizio”.

C’è poi un altro passaggio rilevante: il Comune segnala che è già in corso il percorso per un nuovo affidamento. In particolare viene richiamata una proposta di project financing, acquisita il 10 settembre 2024, per la realizzazione e l’adeguamento degli impianti elettrici votivi e pubblici, del fotovoltaico, della videosorveglianza, della diffusione sonora, dell’automazione del cancello e per la successiva gestione del servizio di illuminazione votiva al cimitero comunale. Il progetto, si legge nella determina, è già corredato da istruttoria e fattibilità tecnico-economica ed è stato trasmesso al servizio gare il 2 novembre 2025.

Oggi, a distanza di sei mesi da quando è scoppiato il caso (che il delegato di Neapolis Giovanni Di Lorenzo aveva sollevato oltre 1 anno e mezzo fa), il Comune compie finalmente un atto formale e definitivo su una vicenda che aveva sollevato polemiche: la proroga richiesta dalla ditta Fazzina viene respinta, il rapporto è considerato chiuso dal novembre 2022 e l’unica strada indicata da Palazzo Vermexio resta quella di un nuovo affidamento attraverso procedura pubblica. Nel frattempo, però, la determina chiarisce sì la fine della concessione, ma non definisce esplicitamente il regime attuale del servizio, aprendo un nodo sulla gestione nel periodo transitorio. “Dovranno essere adottati gli ulteriori atti necessari per la regolarizzazione della gestione del servizio”, si legge nella determina. Ma se per avere una risposta che appariva ovvia a chiunque sono passati 6 mesi… quanto ci vorrà per decidere che cosa fare? E c’è anche un altro interrogativo riguardo la legittimità della riscossione nel periodo successivo alla scadenza…