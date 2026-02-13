Lampade votive al cimitero di Siracusa: il Comune si affida a una consulenza legale esterna

A oltre 4 mesi dallo scandalo, il Comune di Siracusa compie solo ora un primo passo formale nella vicenda della concessione del servizio di illuminazione votiva al cimitero comunale, finita al centro di segnalazioni, verifiche interne e richieste di chiarimenti. Con determinazione dirigenziale, il Settore competente propone infatti di affidare una consulenza legale stragiudiziale a un professionista esterno, ritenuta necessaria “alla luce della complessiva situazione” e delle “difficoltà giuridico/gestionali” emerse dall’istruttoria.

Nella determina firmata dal dirigente, Emanuele Fortunato, si chiarisce che l’amministrazione intende orientare le proprie scelte attraverso un supporto legale stragiudiziale, anche in vista di un eventuale contenzioso successivo. La decisione viene motivata sia con la “peculiarità” della fattispecie sia con la necessità di “iniziative gestionali” idonee a tutelare la posizione dell’ente. Per questo è stata incaricata l’avv. Glenda Giardina, del Foro di Catania, per circa 4 mila euro.

L’atto non risolve ancora la “grana” ma fotografa un dato: il Comune considera la situazione sufficientemente complessa da richiedere un parere legale esterno e urgente. Tradotto: prima di qualunque scelta (revoca, subentro, nuova gestione, atti verso terzi, comunicazioni agli utenti), l’amministrazione vuole blindare la cornice giuridica e limitare rischi e conseguenze.

In parallelo, resta sullo sfondo la domanda che ha fatto esplodere il caso: chi ha titolo oggi a gestire il servizio e a riscuotere i canoni? La consulenza stragiudiziale servirà proprio a indicare al Comune quali provvedimenti adottare e con quali tempi, anche in relazione ai possibili profili di responsabilità e ai rapporti con gli utenti. Il passaggio successivo sarà l’esito della consulenza: è lì che si capirà quali opzioni l’ente ritiene praticabili (e con quali atti) per mettere ordine nella gestione dell’illuminazione votiva, chiarire la catena documentale e definire le azioni a tutela del Comune.

L’assessore ai Servizi cimiteriali Luciano Aloschi, ha ammesso più volte la necessità di “rimettere ordine” in una situazione che, a forza di proroghe, interpretazioni discordanti e atti mancanti, era diventata insostenibile. “Prima si ristabilisce la legalità – aveva detto – poi, a bocce ferme, si capirà perché si è arrivati a questo punto e quali verifiche avviare“. Un concetto semplice, ma chiarissimo: prima si mette un limite al caos, si costruisce la cornice su cui lavorare e poi si ricostruirà tutto per bene.

La scintilla era scoccata quando la ditta Fazzina Antonino srl, storica concessionaria dell’illuminazione votiva, aveva iniziato a recapitare agli utenti gli avvisi di pagamento da 28 euro per il periodo 2025–2026.

Solo che da settimane si discuteva proprio di questo: a che titolo la ditta stesse ancora riscuotendo.

Il quadro, messo insieme dal segretario generale e dai dirigenti, non lasciava troppe interpretazioni: il contratto trentennale è scaduto nel 2009 e per tredici anni si è andati avanti con proroghe, ma dal novembre 2022 non risulta nessuna proroga formalmente approvata. Coi sarebbe solo una determina del 14 giugno 2022 citata dalla ditta come “proroga a tempo indeterminato” ma che invece riguarda solo un settore e scadeva il 15 novembre 2022 anche perché nel Codice degli appalti, si sa, la proroga a tempo indeterminato non esiste.

Lo stesso dirigente ai servizi cimiteriali, Emanuele Fortunato, aveva ammesso che la proroga non risultava approvata. Quindi la ditta stava andando avanti da tre anni senza un titolo formale. Nel frattempo arrivavano le segnalazioni dei cittadini, alcune preoccupate, altre infastidite, altre indignate: richieste di pagamento ripetute, avvisi che minacciavano il distacco delle lampade, cartelli pubblicitari della ditta ancora affissi dentro il cimitero.

Il delegato di quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo, aveva scritto una lettera molto circostanziata oltre un anno e mezzo fa e ribadita a ottobre scorso, ricordando tra le altre cose che il regolamento di Polizia mortuaria vieta attività commerciale privata al camposanto e chiesto chiarimenti urgenti. Il segretario generale Danila Costa, più volte intervenuta, aveva chiesto agli uffici documenti e spiegazioni, fissando persino un ultimatum.

Sono passati 4 mesi prima di una determina di incarico a un avvocato che dovrà valutare il da farsi. La montagna ha partorito il topolino, si dice.