Lampade votive al cimitero di Siracusa: il Tar respinge la sospensiva

Prosegue la vicenda giudiziaria relativa alla gestione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale di Siracusa. Il Tar di Catania ha respinto la richiesta di sospensione cautelare avanzata dalla società Fazzina Antonino & C. S.r.l., fissando al contempo l’udienza di merito per il prossimo 1° ottobre 2026. Il ricorso era stato presentato dalla storica concessionaria del servizio dopo che il Comune di Siracusa aveva negato la richiesta di proroga della concessione, ritenendo definitivamente cessato il rapporto contrattuale il 15 novembre 2022 e avviando il percorso per il nuovo affidamento del servizio.

La società aveva impugnato gli atti adottati dall’Amministrazione comunale, chiedendone anche la sospensione in via cautelare. Nell’ordinanza depositata dopo la camera di consiglio del 25 giugno, il Tar ha però ritenuto che non sussistessero i presupposti per accogliere la domanda. Secondo il Collegio, infatti, “nel caso di specie si lamenta un pregiudizio di natura essenzialmente patrimoniale, in quanto tale suscettibile di ristoro“, escludendo quindi la presenza di un danno irreparabile tale da giustificare la sospensione degli effetti degli atti impugnati. Per questa ragione i giudici amministrativi hanno rigettato l’istanza cautelare, compensando le spese della fase cautelare tra le parti e fissando la discussione del merito al 1° ottobre 2026.

La controversia nasce dalla decisione del Comune di Siracusa di non concedere ulteriori proroghe alla gestione del servizio di illuminazione votiva affidato alla ditta Fazzina. L’Amministrazione ha sostenuto che la concessione, originariamente stipulata nel 1980 e già prorogata fino al 15 novembre 2022, fosse definitivamente scaduta e che non esistessero i presupposti giuridici per ulteriori rinnovi, richiamando anche i principi di concorrenza e di evidenza pubblica previsti dalla normativa sugli appalti. Contestualmente è stato avviato il percorso per un nuovo affidamento attraverso una procedura di finanza di progetto, che prevede anche l’ammodernamento degli impianti del cimitero.

Di diverso avviso la società Fazzina, che sostiene invece la legittimità della prosecuzione del servizio, ritenendo applicabile una proroga prevista dalla disciplina degli appalti pubblici e contestando gli atti con cui il Comune ha disposto la cessazione della gestione.

L’ordinanza del Tar non entra nel merito della controversia né stabilisce chi abbia ragione sulla legittimità della concessione. Il provvedimento si limita infatti a respingere la richiesta di sospendere immediatamente gli effetti degli atti comunali, rinviando ogni valutazione definitiva alla pubblica udienza del 1° ottobre 2026, quando il Tribunale amministrativo si pronuncerà sul ricorso nel merito.