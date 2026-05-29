Lampade votive al cimitero di Siracusa, il Tar rinvia la discussione

Si allungano i tempi della vicenda giudiziaria che riguarda la gestione del servizio di illuminazione votiva al cimitero comunale di Siracusa. Il Tar di Catania ha infatti rinviato al prossimo 25 giugno la discussione sulla richiesta cautelare presentata dalla società Fazzina Antonino & C. Srl contro il Comune di Siracusa.

La società, ex concessionaria del servizio, ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione comunale ha disposto la cessazione dell’attività e, successivamente, ha notificato una diffida a interrompere il servizio e a riconsegnare gli impianti entro il 10 giugno 2026.

Proprio quest’ultimo provvedimento, emanato dal Comune il 20 maggio scorso, è stato oggetto di motivi aggiunti depositati dalla società il 26 maggio. Secondo il Tribunale amministrativo, però, devono essere rispettati i termini di legge per consentire alle parti di difendersi sulla nuova richiesta cautelare. Per questo motivo la domanda non è stata esaminata nell’udienza del 28 maggio.

Nell’ordinanza il collegio evidenzia che la diffida comunale è attualmente pienamente efficace e che, proprio per tale ragione, la richiesta cautelare contenuta nel ricorso originario risulta improcedibile allo stato attuale.

I giudici hanno quindi fissato una nuova camera di consiglio per il 25 giugno 2026, quando verrà esaminata la domanda cautelare contenuta nei motivi aggiunti. La decisione definitiva sul ricorso, invece, è stata calendarizzata per l’udienza pubblica del 1° ottobre 2026.

La controversia si inserisce nel più ampio contenzioso tra il Comune di Siracusa e la società Fazzina sulla gestione del servizio di illuminazione votiva. Palazzo Vermexio sostiene che la concessione sia definitivamente scaduta nel 2022 e che non vi siano più i presupposti per ulteriori proroghe, mentre la società ha contestato la posizione dell’amministrazione nelle sedi giudiziarie.

Per il momento, dunque, il Tar non entra nel merito della vicenda ma rinvia ogni valutazione sulla sospensione degli atti comunali alla fine di giugno, lasciando efficace la diffida che impone la cessazione del servizio e la riconsegna degli impianti entro il 10 giugno.