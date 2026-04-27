Lampade votive al cimitero di Siracusa: l’impresa ricorre al Tar, il Comune attende l’esito

Resta in una fase di stallo la vicenda del servizio di illuminazione votiva al cimitero di Siracusa. L’impresa che gestiva il servizio avrebbe presentato ricorso al Tar e il Comune starebbe attendendo l’esito del contenzioso prima di procedere al materiale subentro e alla presa di possesso degli impianti.

Eppure l’amministrazione ha già formalizzato il diniego alla richiesta di proroga avanzata dalla storica società concessionaria, ritenendo che il contratto originario sia definitivamente scaduto il 15 novembre 2022 e che non vi siano le condizioni giuridiche per un’ulteriore estensione del rapporto.

Il nodo, però, non è solo teorico. Perché, mentre l’amministrazione ha assunto la posizione secondo cui la concessione non è più in essere, il passaggio successivo — cioè il concreto subentro del Comune o di una nuova gestione negli impianti — non si è ancora compiuto. Ed è proprio in questo spazio incerto che si colloca il nuovo sviluppo: il ricorso amministrativo presentato dall’impresa, che avrebbe indotto Palazzo Vermexio a non compiere, almeno per il momento, ulteriori passi irreversibili sugli impianti.

Il ricorso al Tar rischia dunque di prolungare una situazione già delicata: da un lato il Comune sostiene che non vi sia più alcun titolo per la prosecuzione del vecchio rapporto; dall’altro il subentro effettivo sugli impianti non sarebbe stato ancora perfezionato, con il risultato che il servizio resta sospeso in una sorta di limbo amministrativo.