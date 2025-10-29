Lampade votive al cimitero di Siracusa: riscossione senza titolo da 3 anni e il Comune avvia un’indagine

Da tre anni almeno gestirebbe il servizio di lampade votive perenni senza averne titolo. A seguito di segnalazioni pervenute in redazione, SiracusaNews ha avviato stamattina una serie di ricerche documentali e testimoniali anche attraverso fonti di palazzo Vermexio e il Comune di Siracusa si è attivato per chiedere lumi – è proprio il caso di dirlo – su una vicenda che rischia di essere deflagrante.

L’impresa Fazzina, infatti, non risulterebbe concessionaria del servizio almeno dal 2022, eppure invia avvisi all’utenza relativi al pagamento di 28 euro per il periodo che va dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026 per il servizio di lampada votiva perpetua, consumo, manutenzione e oneri accessori. L’impresa gestisce il servizio da oltre 45 anni, considerato che il contratto trentennale è scaduto nel 2009 e si sarebbe proceduto per 13 anni con le proroghe, di cui in realtà il Comune non riuscirebbe a trovare prove documentali. Dal 2022, in ogni caso, non ci sarebbe alcuna proroga e sembra che l’azienda stia proseguendo nella gestione del servizio senza averne alcun titolo, riscuotendo il canone.

L’amministrazione comunale ha quindi avviato tutte le verifiche con immediatezza, ai fini di verificare l’intestazione dei contratti di fornitura di energia elettrica, le modalità con cui avviene l’ingresso al camposanto per la manutenzione delle stesse lampade e le responsabilità di quella che appare di fatto quanto meno un’omessa vigilanza e una carenza di comunicazioni agli utenti. Attualmente, infatti, sul sito istituzionale è presente la modulistica per l’attivazione del servizio di illuminazione della lampada votiva nel luogo di sepoltura del defunto, nella quale viene indicata la possibilità di attivazione.

Il servizio di riscossione diretta delle lampade votive da parte del Comunem quindi, risulta predisposto ma non ancora attivato e a seguito di ciò si è resa più volte necessario la restituzione delle somme versate per l’attivazione dei contratti. E dire inoltre che da almeno un anno si parla di un progetto di finanza in merito alla gestione dei servizi cimiteriali, che si sarebbe arenato a novembre del 2024 dopo una serie di prescrizioni da parte della soprintendenza. In ogni caso, al momento, l’amministrazione garantirà il funzionamento delle lampade votive durante il periodo della Commemorazione dei defunti, ma certo è dal giorno successivo si dovrà risolvere una grana che dovrebbe avere risvolti politici, gestionali, amministrativi e penali.

Si tratterebbe del secondo scandalo in pochi anni per il cimitero di Siracusa, dopo l’inchiesta della Procura di Siracusa del febbraio 2023 sulla compravendita illecita delle cappelle gentilizie. La prossima udienza è stata fissata al 27 novembre 2025 e gli imputati devono rispondere, in concorso fra di loro, di induzione indebita, abuso d’ufficio, falsità documentale e sottrazione di cadavere, il tutto al fine di trarre un ingiusto profitto quantificato in oltre 60.000 euro.