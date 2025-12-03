Lampade votive al cimitero. L’amministrazione chiede un parere legale, Cavallaro: “contestiamo le tempistiche”

Il futuro del servizio delle lampade votive al cimitero di Siracusa resta ancora sospeso. Nel corso dell’ultima seduta consiliare, il consigliere Paolo Cavallaro ha sollevato un’interrogazione urgente chiedendo chiarimenti sulla gestione del servizio, dopo le numerose segnalazioni dei cittadini e la scadenza della concessione avvenuta già nel 2022. A rispondere è stato l’assessore ai Servizi Cimiteriali Luciano Aloschi, che ha confermato la complessità della vicenda e la necessità, per l’amministrazione, di ricorrere al supporto dell’Avvocatura comunale.

L’assessore ha innanzitutto spiegato di essere stato informato del problema solo nelle ultime settimane: “Io stesso vengo a sapere di questa vicenda a fine ottobre. Abbiamo subito convocato tavoli tecnici con dirigenti e segretario generale per capire come muoverci. La concessione risulta scaduta nel 2022 e, se così fosse, ritengo che la ditta non possa più garantire il servizio”. Una posizione chiara: prima di tutto, verificare lo stato della concessione e, se realmente scaduta, revocare il servizio alla ditta attualmente operante.

Cavallaro ha incalzato su un punto specifico: come è possibile che gli uffici sapessero da tempo della criticità e non avessero ancora definito se la concessione fosse valida o meno? La risposta di Aloschi lascia intendere un quadro non pienamente definito: “Pare – perché non abbiamo ancora notizie certe – che la concessione sia stata rinnovata solo per una parte del cimitero, e non per l’altra. Proprio per questo abbiamo richiesto un parere legale: vogliamo chiarezza”. Una situazione che, se confermata, porrebbe un problema non solo gestionale ma anche economico, con possibili danni erariali derivanti dall’eventuale prosecuzione del servizio senza titolo.

L’assessore ha ribadito che l’amministrazione non può procedere con una gara ponte poiché è già in corso un progetto di project financing, e che la priorità è garantire continuità del servizio senza rischi per il Comune.

Il consigliere Cavallaro ha espresso stupore per il fatto che, nonostante segnalazioni ripetute nel corso di un anno, non si sia ancora chiarito se la concessione sia formalmente valida o meno: “se la concessione fosse ancora in essere, non ci sarebbe problema. Se invece è scaduta da due anni, e per un anno non si è intervenuti, allora la questione è molto grave“. E ha concluso chiedendo all’amministrazione di comunicare con trasparenza ai cittadini lo stato reale della concessione e le eventuali responsabilità amministrative: “è pervenuta una risposta scritta degli Uffici, da cui si evince che non sussistono le condizioni giuridiche per giustificare un’ulteriore proroga e la prosecuzione dell’attività da parte dell’attuale concessionaria. Si informa, inoltre, dell’avvenuta richiesta di parere legale, che consentirà, così scrivono, di chiarire le determinazioni da assumere in ordine ai riflessi economico finanziari della gestione medio tempore espletata dalla ditta concessionaria, per quanto attiene al pagamento del canone. Contestiamo le tempistiche. È noto che gli uffici conoscono questa vicenda da circa un anno. Perché viene chiesto soltanto ora il parere e nessuno dall’amministrazione si è preoccupato di informare per trasparenza i cittadini in ordine alla vicenda di cui parlano da mesi tutti i giornali? Quando arriverà il parere legale e quando saranno prese decisioni definitive sulla vicenda?”.