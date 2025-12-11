“Lampedusa/Gaza. L’orologio coloniale e i linguaggi interrotti”: domani la presentazione a Siracusa

La libreria Casa del Libro Rosario Mascali organizza insieme con la libreria Colapesce di Messina e la libreria Lunaria di Catania un tour per la presentazione del libro del professore Iain Chambers (Università Orientale di Napoli) “Lampedusa/Gaza. L’orologio coloniale e i linguaggi interrotti”, Orthothes editore.

L’evento viene organizzato a Siracusa venerdì 12 dicembre alle 10:30 nell’aula magna dell’Itc Rizza incontro con gli studenti dell’ultimo anno; alle 18 al salone dell’accademia MadeProgram, con la partecipazione di Simona Cascio, referente per i migranti dell’Arci Siracusa e referente Comitato Siracusano per la Palestina. La conversazione sarà condotta dalla professoressa Maria Olivella Rizza (docente di Economica della Pace dell’Università di Catania).

Questo libro esplora le intersezioni tra migrazione, arte e colonialismo, interrogando il Mediterraneo e Gaza come uno spaziotempo plasmato da rapporti di potere storicamente asimmetrici e configurato come un laboratorio aperto della modernità. Attraverso una serie di itinerari critici, si estrae dalle rovine del presente la trama intrecciata di colonialismo e razzismo costitutiva della modernità occidentale. Nei linguaggi delle arti postcoloniali si incontrano strumenti critici in grado di sfidare le narrazioni egemoniche con configurazioni inaspettate della realtà contemporanea. Qui, Gaza, devastata dal genocidio, si impone come punto focale, rivelando tutti i limiti dell’Occidente: la sua politica, ovviamente, ma anche il suo umanesimo e la sua estetica.

Nella violenza coloniale del presente, il testo afferma con urgenza la necessità di smantellare le architetture epistemiche e politiche dell’Occidente, per sostenere degli orizzonti critici che rispondano alle storie negate e alle voci e vite rifiutate. In questo lavoro di smontaggio del Mediterraneo e del mondo contemporaneo, si mette in luce la centralità politica della traduzione storica e culturale continua che sostiene un’appartenenza mobile, e ci parla sempre di futuri radicalmente più democratici.

Iain Chambers è un antropologo e sociologo britannico. Insegna Studi culturali e media e Studi culturali e postcoloniali del Mediterraneo all’Orientale di Napoli. È autore di diverse pubblicazioni in Italia, tra cui: Sulla soglia del mondo (Booklet Milano, 2003), Le molte voci del Mediterraneo (Raffaello Cortina, 2007), Mediterraneo Blues. Musiche, malinconia postcoloniale, pensieri marittimi (2013), Ritmi urbani. Pop music e cultura di massa (Meltemi, 2018) e Paesaggi migratori. Cultura e identità nell’epoca postcoloniale (Meltemi, 2018). Collabora con il quotidiano Il Manifesto e la rivista Internazionale.