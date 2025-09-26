L’anfiteatro romano di Siracusa: dove il tempo sussurra tra pietra e storia

L’Anfiteatro romano di Siracusa è uno dei monumenti più affascinanti del patrimonio archeologico siciliano, nonché una delle realizzazioni edilizie più rappresentative della prima età imperiale romana. Situato nel Parco Archeologico della Neapolis, in una zona ricca di storia che comprende il Teatro Greco e l’Ara di Ierone II, l’anfiteatro racconta una storia antica fatta di architettura, spettacolo e trasformazioni nel tempo.

Storia e datazione

Fu fatto costruire probabilmente tra l’età giulio‑claudia e quella imperiale, verso la fine del I secolo a.C. o nei primi decenni del I secolo d.C., come suggeriscono la tecnica edilizia (opera reticolata, archi a conci allungati) e l’iscrizione dedicatoria rinvenuta.

Con il passare dei secoli, soprattutto in epoca spagnola (XVI secolo), il monumento fu soggetto a spoliazioni: molti blocchi furono asportati per fortificazioni nell’isola di Ortigia.

Fu riscoperto e riportato alla luce nel 1839 dal Duca di Serradifalco.

Caratteristiche architettoniche

Dimensioni monumentali: l’anfiteatro misura circa 140 metri di lunghezza esterna e 119 metri di larghezza.

L’arena centrale, invece, era di dimensioni approssimative 70 × 40 metri (alcune fonti danno 69,80 × 31,60) ed era circondata da un alto podio.

Parte dell’edificio è scavata nella roccia, specialmente il lato nord‑orientale, mentre la parte superiore e la porzione sud erano costruite in elevazione, ormai in gran parte scomparse.

La cavea era articolata in tre settori: ima, media e summa. Di questi, la sola ima cavea è ancora riconoscibile; le altre due sono conservate solo nei ruderi o nelle fondazioni.

Dietro il podio correva un corridoio anulare coperto a volta, che permetteva l’accesso dei gladiatori e delle belve all’arena. Sopra, i gradini riservati al pubblico, con segnalazioni dei posti su blocchi marmorei.

Al centro dell’arena vi era un vano rettangolare coperto, collegato tramite un passaggio sotterraneo all’estremità meridionale. Era usato per macchinari e meccanismi necessari agli spettacoli.

L’edificio ha un orientamento diverso rispetto al Teatro Greco e ad altri edifici della Neapolis; probabilmente segue l’impianto urbanistico di Acradina tardoclassica.

All’anfiteatro arrivava un asse viario che univa il quartiere di Acradina alla Neapolis, passando tramite un arco trionfale di epoca augustea. Dell’arco restano solo le fondazioni.

Tra l’arco e l’anfiteatro vi era una fontana monumentale, alimentata da una grande cisterna; sotto la chiesa di San Nicolò è tuttora presente una grande cisterna che alimentava l’anfiteatro.

L’anfiteatro di Siracusa è tra i più grandi in Sicilia.