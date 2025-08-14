L’anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale di Giuseppe Costanzo Arcivescovo Emerito di Siracusa

Venerdì 15 agosto 2025, Solennità dell’Assunzione di Maria Santissima al Cielo, il Santuario della Madonna delle Lacrime prega e ringrazia il Signore per S.E. Mons. Giuseppe Costanzo nel giorno del 70mo anniversario della sua Ordinazione Presbiterale.

Mons. Giuseppe Costanzo, Arcivescovo di Siracusa dal 1989 al 2008, ha donato la sua vita sacerdotale alla Chiesa e da Vescovo ha servito la Chiesa Acese, l’Azione Cattolica Italiana Nazionale, la Chiesa Nolana e l’Arcidiocesi di Siracusa. Alla sua veneranda età continua a pregare per la Chiesa e a offrire la sua vita per il Signore.





Il Santuario di Siracusa prega per lui e lo ringrazia per il suo generoso episcopato alla Chiesa Siracusana e per aver contribuito al completamento del Tempio superiore della Basilica, consacrata da San Giovanni Paolo II che Egli accolse nella storica Visita Apostolica del 5 e 6 novembre 1994.

“Io personalmente ringrazio Mons. Giuseppe Costanzo per avermi dato il privilegio di servirlo come suo segretario personale, dal 1994 al 2008: la Madonna delle Lacrime gli conceda le grazie necessarie per la sua persona e per quanti sono racchiusi nella sua preghiera”, dichiara don Aurelio.

Anche quest’anno per il consueto raduno dei pellegrini dello Sri-Lanka residenti in Sicilia, la Santa Messa delle ore 12.00 sarà celebrata in Cripta, mentre i fedeli srilankesi celebreranno l’Eucaristica alle ore 11.30 in Basilica nella loro lingua.

In preparazione all’Anniversario per tutta la settimana si potrà pregare accanto alla Madonna delle Lacrime attraverso la pedana in legno

La preparazione delle celebrazioni del 72mo Anniversario della Lacrimazione sono iniziate dal 10 agosto, con l’allestimento della pedana in legno che permette a tutti i pellegrini di pregare accanto all’effige miracolosa della Madonna delle Lacrime.

Domenica 24 agosto 2025, alle ore 17.30, L’Arcivescovo Mons. Francesco Lomanto presiederà la Santa Messa e la Benedizione del Cotone che sarà distribuito a tutti i presenti.