LaNobileA e Barbara Catera: dal 27 marzo il nuovo singolo malaMente

Sarà in radio dal 27 marzo “malaMente”, il nuovo brano di LaNobileA insieme al soprano lirico Barbara Catera, con la produzione di Rory Di Benedetto. Un progetto intenso e fuori dagli schemi che fonde scrittura contemporanea e vocalità lirica in una narrazione emotiva potente.

Scritto e interpretato dalle due artiste, il brano affronta il tema dell’ipersensibilità emotiva e del disagio interiore in una società che spesso banalizza il dolore e fatica ad ascoltare ciò che non è visibile. Tra giorni in cui lo specchio restituisce bellezza e altri in cui diventa impossibile guardarsi, “malaMente” racconta il bisogno profondo di essere compresi e amati, trasformando la vulnerabilità in un atto di verità.

La voce lirica di Barbara Catera apre uno spazio sospeso dove la fragilità diventa canto e la notte si trasforma in speranza, intrecciandosi con quella di LaNobileA in un contrasto emotivo che amplifica la forza del brano.

Il singolo è accompagnato da un videoclip diretto da Giovanni Mazzarà, un racconto intimo fatto di sguardi, silenzi e piccoli gesti, che mostra come nei momenti più fragili la vera forza possa nascere dalla presenza e dal sostegno dell’amicizia.

Link video: https://youtu.be/EGiSYHCMuoA

Biografia

Angela Nobile, cantautrice siciliana classe 86, inizia per gioco a cantare all’età di 24 anni con la vocal coach Barbara Catera, oggi anche collega ed amica. Dopo aver iniziato a lavorare sul campo con la sua band, proponendo musica jazz, swing e pop, ha avuto molte esperienze artistiche importanti: The voice of Italy 2014 su Rai 2, Domenica in 2015 su Rai 1, Festival del cinema italiano RAI1 nel 2019 e nel 2021. Diverse le partecipazioni su Canale 5 nello show di Maria De Filippi “Tu si que vales” nel 2018 e su Rete 4 ospite della brillante Jo Squillo nel 2017. Ha aperto i concerti di JAX e Fedez nel 2015 e nel 2017 e le date di Mario Biondi nel 2022. Ha pubblicato due album tra il 2020 ed oggi, firmati dalla stessa, dal soprano Lirico Barbara Catera, dal grande autore Lorenzo Vizzini (autore di Mr Rain, Emma, Renato zero, Ornella Vanoni, ecc), dal Talentuoso autore e produttore Rory di Benedetto (autore per Mengoni, Tecla Insolia, ecc), da Mario Incudine cantautore siciliano e dal Big Mario Biondi. Attualmente impegnata con il nome d’arte LaNobileA nella promozione del suo ultimo singolo. Nel febbraio 2024 presso casa Sanremo, vince il primo posto al Vertical music fest promosso dalla Rai con l’inedito “zagara miele e sale” in feat con il soprano lirico Barbara Catera “e il terzo posto con “Fidati di te”, brano che affronta il tema dei disturbi alimentari.

Attualmente LaNobileA è impegnata in uno spettacolo che la vede protagonista come interprete delle canzoni della cantautrice siciliana Rosa Balistreri.