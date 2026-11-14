Lanterne accese sotto l’ulivo: la Giornata della gentilezza delle Mamme dell’Isola

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Un quartiere che si anima, bambini che giocano insieme, famiglie che si incontrano e riscoprono il piacere di condividere momenti semplici ma preziosi. È lo spirito delle Mamme dell’Isola, un gruppo spontaneo di mamme del quartiere che ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente tempo, energie e creatività per organizzare iniziative dedicate ai più piccoli e a tutta la comunità.

Il progetto nasce dal desiderio di fare qualcosa di concreto per il territorio, rafforzare i legami tra le famiglie e rendere il quartiere un luogo sempre più vivo e accogliente.

Dopo il successo della Festa dell’autunno, organizzata il 17 ottobre nell’anfiteatro accanto alla chiesa Maria Santissima Mediatrice di tutte le grazie, le Mamme dell’Isola hanno dato vita al loro secondo evento: la Giornata della gentilezza. Venerdì 13 novembre ha richiamato tanti bambini e famiglie, per un pomeriggio all’insegna della condivisione, della creatività e dei piccoli gesti che fanno la differenza.

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La giornata si è aperta con un momento di riflessione e preghiera con padre Giuseppe Gurciullo sul significato della gentilezza nella vita di tutti i giorni. È seguita una merenda condivisa, occasione per le famiglie di conoscersi, chiacchierare e passare del tempo insieme.

I veri protagonisti sono stati i bambini, che con entusiasmo e fantasia hanno costruito e decorato le Lanterne della gentilezza. Il momento più emozionante è stato l’accensione delle piccole luci sotto l’ulivo. Ogni lanterna portava un messaggio semplice ma profondo: un sorriso, una parola gentile o un piccolo gesto di attenzione possono illuminare la giornata di qualcuno.

La festa è stata anche un’occasione di solidarietà. Molti hanno donato materiali creativi che saranno usati nei prossimi laboratori, dando nuova vita a piccoli oggetti e trasformandoli in occasioni di gioco e apprendimento. Le organizzatrici ringraziano tutte le famiglie presenti, chi ha contribuito con doni e materiali e il parroco, per la disponibilità, l’accoglienza e il sostegno.

Un progetto nato dalle mamme, per il quartiere

Dietro le Mamme dell’Isola ci sono sette mamme che, con passione e spirito di collaborazione, hanno scelto di dedicare parte del loro tempo alla comunità. Tra impegni familiari e, per alcune, anche di lavoro, riescono a trasformare le idee in iniziative concrete. Lo fanno su base volontaria, gratuitamente e senza scopo di lucro, con un unico obiettivo: valorizzare il quartiere, creare occasioni di incontro e regalare ai bambini momenti di gioia.

La Festa dell’autunno aveva già coinvolto bambini e famiglie con laboratori creativi, giochi di gruppo, letture e momenti conviviali. La Giornata della gentilezza ha confermato l’entusiasmo attorno al progetto e il desiderio delle famiglie di ritrovarsi e vivere insieme gli spazi del quartiere. Due eventi con un unico obiettivo: fare comunità. “Un quartiere non è fatto soltanto di strade, edifici e piazze, ma soprattutto delle persone che lo abitano, delle relazioni che si costruiscono e della volontà di prendersi cura gli uni degli altri”, spiegano le organizzatrici.





A dicembre la festa di Natale

Le Mamme dell’Isola sono già al lavoro per il prossimo appuntamento, previsto a dicembre e dedicato al Natale. L’obiettivo è coinvolgere sempre più famiglie e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

Il gruppo è aperto a chiunque voglia dare una mano, non solo donando materiali ma anche mettendo a disposizione idee, tempo e competenze. Per conoscere il progetto, restare aggiornati o collaborare si può visitare il sito www.mammedellisola.it o seguire le pagine Instagram (@mammedellisola) e Facebook (Mamme dell’Isola). Si può anche scrivere a info@mammedellisola.it per proporre collaborazioni, offrire materiali o dare una mano.





“Per rendere migliore il luogo in cui viviamo non servono sempre grandi progetti”, concludono le Mamme dell’Isola. “A volte bastano delle mamme, tante idee, un po’ di buona volontà e il desiderio di costruire qualcosa di bello insieme”.