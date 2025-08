L’app “Muoviamoci” torna attiva: più soluzioni digitali per la sosta a Siracusa

Il Comune riattiva l’app “Muoviamoci”, già conosciuta e utilizzata dai cittadini, per offrire più opzioni digitali nella gestione della sosta e della mobilità urbana. L’app torna operativa in affiancamento a PrestoPark, la piattaforma attualmente in uso, permettendo quindi agli utenti di scegliere liberamente quale applicazione utilizzare per i propri abbonamenti, per l’acquisto dei check point turistici e per la registrazione della sosta dei veicoli elettrici e ibridi.

L’obiettivo dell’Amministrazione è offrire un ventaglio più ampio di strumenti digitali, rendendo i servizi legati alla mobilità più accessibili, semplici e comodi. In un’ottica di continua innovazione, si è scelto di rimettere in moto anche una soluzione già familiare agli utenti, così da favorire un passaggio più graduale e personalizzato verso i nuovi sistemi.





Con la riattivazione di “Muoviamoci”, i cittadini potranno così contare su due diverse app, entrambe disponibili per la gestione autonoma dei principali servizi legati alla sosta e alla mobilità. Il Comune continua quindi a investire in soluzioni digitali efficienti e orientate alle esigenze reali della comunità, per una città sempre più moderna e vicina alle persone.