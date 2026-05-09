L’appello di Amato: “Non aspettiamo che l’Europa arrivi a Siracusa. Facciamo sì che entri da protagonista nell’agenda europea”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Daniel Amato, professore di Diritto dell’Unione Europea e presidente della Casa d’Europa di Siracusa:

“L’Europa non è una ricorrenza da celebrare con parole di circostanza. È una scelta di civiltà, una responsabilità politica, un destino da costruire. È la risposta più alta che i popoli europei abbiano saputo dare alle macerie della guerra, alla tentazione dei nazionalismi, alla solitudine degli Stati, alla fragilità dei territori lasciati ai margini. Ma oggi quell’Europa deve avere il coraggio di compiere il salto che la storia le chiede: diventare finalmente una vera Unione politica, federale, sovrana nelle grandi scelte, capace di difendere i suoi cittadini, proteggere i suoi confini, sostenere il lavoro, governare l’innovazione, parlare con una sola voce nel Mediterraneo e nel mondo.

Da professore di Diritto dell’Unione Europea e da Presidente della Casa d’Europa di Siracusa, sento il dovere di affermarlo con chiarezza: l’europeismo non può essere un ornamento retorico, né una liturgia per addetti ai lavori. Deve diventare una pratica quotidiana di governo, di amministrazione, di impresa, di scuola, di partecipazione civica. O l’Europa entra davvero nelle scelte strategiche del territorio, oppure resta un’occasione perduta.

Siracusa ha tutto per essere una capitale europea del Mediterraneo: storia, identità, patrimonio culturale, posizione geografica, intelligenze, università, impresa, agricoltura, portualità, turismo, energia, giovani talenti. Eppure troppo spesso ragioniamo come periferia, quando dovremmo agire da frontiera avanzata dell’Europa. Non siamo un lembo estremo del continente: siamo una sua porta naturale, un laboratorio possibile di cooperazione, sviluppo sostenibile, sicurezza energetica, dialogo tra popoli, economia blu, cultura e innovazione.

La nuova stagione europea del nostro territorio non nascerà da slogan, ma da una scelta collettiva. Serve una Siracusa che sappia progettare in grande, intercettare fondi europei con competenza, costruire reti internazionali, attrarre investimenti, valorizzare il suo capitale umano, trasformare il Mediterraneo da confine percepito a spazio politico, economico e culturale. Serve una classe dirigente che non invochi l’Europa solo quando mancano risorse, ma che la assuma come metodo, orizzonte e responsabilità.

Per questo rivolgo oggi un appello forte alle istituzioni, alle parti sociali, al mondo produttivo, alla scuola, all’università, agli ordini professionali, alle associazioni, ai giovani e a ogni cittadino: scommettiamoci. Non aspettiamo che l’Europa arrivi a Siracusa. Facciamo in modo che Siracusa entri da protagonista nell’agenda europea.

La Casa d’Europa di Siracusa intende essere presidio culturale, giuridico e civile di questa ambizione: un luogo di confronto, formazione, proposta e mobilitazione delle energie migliori del territorio. Non per celebrare astrattamente l’Europa, ma per costruire opportunità concrete, competenze nuove, alleanze istituzionali e una visione condivisa.

Il 9 maggio non ci consegna soltanto una memoria. Ci consegna una domanda: vogliamo restare provincia del rimpianto o diventare avanguardia europea nel Mediterraneo?

Siracusa scelga il coraggio. Scelga l’Europa. Scelga di contare”.