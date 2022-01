L’appello di Cutrufo: “il polo petrolchimico di Siracusa non può restare fuori dal Pnrr”

“Il polo petrolchimico siracusano non può restare fuori dal Pnrr nazionale. I parlamentari siciliani facciano fronte comune per chiedere al Governo Nazionale l’inserimento del polo siciliano tra i soggetti da finanziare per affrontare il percorso di riconversione verso la transizione energetica”. Così l’imprenditore siracusano Gaetano Cutrufo, interviene nel dibattito che in queste ore coinvolge la politica e l’economia aretusea.

“L’appello dei sindaci e delle aziende del petrolchimico non doveva essere raccolto solo ora dal presidente Musumeci e dall’assessore Turano – dice Cutrufo – ma anticipato da azioni di governo che la Regione Siciliana non ha garantito. Ora il Petrolchimico non ha alternative e, in questo momento di difficoltà complessiva proporre l’area di crisi industriale complessa diventa l’unica strada, per problemi che esistono da anni: anche prima, ma sicuramente in quelli in cui Musumeci è stato eletto. Se in queste ore la politica non riesce a diventare sintesi tra i soggetti in campo, garantendo un futuro per i siracusani e per la Sicilia intera, si rischia di compromettere seriamente il futuro per centinaia di famiglie. È il momento in cui ognuno deve compiere pienamente il proprio mandato e fare quello che deve per i siracusani, comunità laboriosa e generosa, ma non stupida né distratta”.