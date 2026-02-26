L’appello di Don Di Noto (Meter): “il piccolo Di Matteo deve essere ricordato, non può essere motivo di scontri politici o tecnicismi”

“Il piccolo Giuseppe Di Matteo deve essere ricordato. Non può essere trascinato in inutili polemiche politiche: rappresenta una ferita ancora aperta nella coscienza di tutti”. Così Don Fortunato Di Noto rilancia la proposta, promossa insieme a Maurizio Patriciello nel 2022, di intitolare in ogni città d’Italia una piazza, una via o una scuola a Giuseppe Di Matteo, il bambino di 12 anni ucciso barbaramente dalla mafia nel 1996. Trasformare il dolore in memoria viva e in responsabilità verso le nuove generazioni. In provincia di Siracusa, grazie all’impegno di Don Di Noto e alla sensibilità delle amministrazioni locali, l’intitolazione è già avvenuta a Marzamemi e Avola.

“Non dimentichiamo che la strage dei bambini uccisi dalla mafia è una lunga e dolorosa lista: in circa 120 anni, i minori assassinati risultano essere almeno 108. Ricordare Giuseppe significa custodire la memoria di tutti loro e riaffermare, con umanità e coscienza, il valore inviolabile della vita di ogni bambino.” afferma il fondatore di Associazione Meter