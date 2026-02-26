Roy Paci torna a Sanremo

Duetto con Samurai Jay e Belén Rodriguez

Ultime news

1 minuto di lettura
Proposta

L’appello di Don Di Noto (Meter): “il piccolo Di Matteo deve essere ricordato, non può essere motivo di scontri politici o tecnicismi”

Don Fortunato Di Noto rilancia la proposta di intitolare in ogni città d’Italia una piazza, una via o una scuola a Giuseppe Di Matteo, il bambino di 12 anni ucciso barbaramente dalla mafia nel 1996

Don Fortunato di Noto

Don Fortunato Di Noto rilancia la proposta di intitolare in ogni città d’Italia una piazza, una via o una scuola a Giuseppe Di Matteo, il bambino di 12 anni ucciso barbaramente dalla mafia nel 1996

1 minuto di lettura

“Il piccolo Giuseppe Di Matteo deve essere ricordato. Non può essere trascinato in inutili polemiche politiche: rappresenta una ferita ancora aperta nella coscienza di tutti”. Così Don Fortunato Di Noto rilancia la proposta, promossa insieme a Maurizio Patriciello nel 2022, di intitolare in ogni città d’Italia una piazza, una via o una scuola a Giuseppe Di Matteo, il bambino di 12 anni ucciso barbaramente dalla mafia nel 1996. Trasformare il dolore in memoria viva e in responsabilità verso le nuove generazioni. In provincia di Siracusa, grazie all’impegno di Don Di Noto e alla sensibilità delle amministrazioni locali, l’intitolazione è già avvenuta a Marzamemi e Avola.

“Non dimentichiamo che la strage dei bambini uccisi dalla mafia è una lunga e dolorosa lista: in circa 120 anni, i minori assassinati risultano essere almeno 108. Ricordare Giuseppe significa custodire la memoria di tutti loro e riaffermare, con umanità e coscienza, il valore inviolabile della vita di ogni bambino.” afferma il fondatore di Associazione Meter


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi