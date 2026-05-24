L’Archimede Priolo si è laureato campione regionale di volley

Giornata storica per lo sport locale. A festeggiare la vittoria in campo anche il Sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte.

Davanti a tanti tifosi, l’Archimede si è aggiudicata le Final Four regionali CSI di pallavolo maschile, che si sono svolte nella palestra del Polivalente, battendo prima l’Acireale per 3-0 e poi in finale La Fenice Catania per 3-1.

L’Archimede Priolo vola adesso alle nazionali.

“Complimenti per questo grande traguardo – ha detto il Sindaco Gianni – e in bocca al lupo per i prossimi impegni”.