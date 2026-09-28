L’architettura siracusana va Canarie: mostra della Struttura didattica arriva a Las Palmas

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Mercoledì 7 ottobre 2026, nella sede della Escuela de Arquitectura AREA Y PROYECTOS del Departamento de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectonicos della ULPOC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), si terrà il convegno inaugurale della mostra “Arquitectura Contemporanea en Sicilia”. La mostra, che nel marzo del 2025 è stata già ospitata negli spazi del CAM della Municipalità di Chania, a Creta, ha preceduto la mostra-convegno “Ricerca e Costruzione dell’Architettura”, tenutasi nella sede della Struttura Didattica Speciale di Architettura e Patrimonio Culturale di Siracusa (aprile 2025, Palazzo Impellizzeri, DICAR-Unict), che è stata nei mesi scorsi ospitata in alcune delle sedi dipartimentali di molti atenei italiani e, dal prossimo ottobre approda alle Canarie, nel corso dell’annuale evento della “Semana de la Arquitectura”.

L’evento, di rilevanza internazionale, è curato dal prof. Luigi Pellegrino, presidente del Corso di Laurea di Architettura della SDS di Siracusa. Al convegno inaugurale della mostra, coordinato dal Prof. Juan Manuel Palerm Salazar, parteciperanno alcuni docenti del Corso di Laurea in Architettura del Dipartimento di Ingegneria Civile-Industriale e Architettura dell’Università degli Studi di Catania, tra cui lo stesso Prof. Luigi Pellegrino, il Prof. Bruno Salvatore Messina e il Prof. Gianfranco Gianfriddo.

Nella mostra saranno esposti progetti di Dario Felice, Emanuele Fidone, Fabrizio Foti, Gianfranco Gianfriddo, Alessandro Mauro, Bruno Messina, Andrea Morana, Marco Navarra, Carlo Palazzolo, Luigi Pellegrino.