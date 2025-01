L’arcivescovo Lomanto al Giubileo della comunicazione a Roma: “Signore Gesù Cristo donaci di crescere nella luce di Dio”

Oltre mille immagini con la preghiera del giornalista scritta dall’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per le comunicazioni sociali e la cultura, saranno diffuse questa mattina al Giubileo del Mondo della Comunicazione. A Roma sono arrivati giornalisti, esperti e operatori della comunicazione provenienti da tutto il mondo.

L’UCSI (l’Unione Cattolica Stampa Italiana) ha deciso di stampare mille immaginette e distribuire la preghiera del giornalista scritta dall’arcivescovo Lomanto. Per l’immagine è stata scelta la “Madonna del libro” di Botticelli.

Stamane inizierà il Pellegrinaggio alla Porta Santa di San Pietro e poi i giornalisti parteciperanno all’incontro “In dialogo con Maria Ressa e Colum McCann”. Seguirà l’udienza, in Aula Paolo VI, con il Santo Padre Papa Francesco. Domani, alle 9.30, nella Basilica di San Pietro la celebrazione Eucaristica presieduta da papa Francesco.

La preghiera del giornalista

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,

che ti sei fatto uomo

per opera dello Spirito Santo,

e hai rivelato al mondo

il mistero infinito dell’amore del Padre,

rendici testimoni della verità,

per annunziare agli uomini

la tua Parola di salvezza.

Per intercessione di San Francesco di Sales,

amabile patrono dei giornalisti,

donaci di crescere nella luce di Dio,

per rimanere saldi nella sua volontà,

per trasmettere a tutti la vera vita,

per costruire con la dignità della professione

un autentico cammino di civiltà e di progresso,

fondato sulla giustizia

e sulla verità del Vangelo,

promuovendo la partecipazione

e la corresponsabilità civile,

politica religiosa di tutti

a servizio del bene comune.

Amen!