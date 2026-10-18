L’Aretusa ritrova il sorriso: Putignano battuto 34-23

Sport · pallamano

Dopo due sconfitte, la Pallamano Aretusa torna alla vittoria e lo fa con una prova convincente davanti al proprio pubblico.

Nella quinta giornata d’andata del girone B di Serie A Silver, la squadra di Sergio Vilageliu supera il Putignano per 34-23, indirizzando la gara già nel primo tempo e gestendo poi il tentativo di reazione pugliese nella ripresa.Gli ospiti resistono soltanto nei primi minuti, prima che l’Aretusa prenda il controllo del gioco.

Il primo allungo arriva attorno al 9’, con Vila Vila e Palestro a firmare il 4-2. Di Martino amplia il divario, poi Vila Vila continua a trascinare i suoi: al 13’ è già 7-2 e il tecnico del Putignano, Maione, chiama il primo time-out.I pugliesi faticano a trovare la via del gol e al 17’ Rotunno non riesce a trasformare un rigore.

L’Aretusa, invece, cresce: Burgio, Blanco e Di Martino contribuiscono a scavare un solco, mentre Wermbter si fa trovare pronto tra i pali con interventi importanti. Anche Panicola si mette in evidenza, recuperando palla e dando energia alla squadra. Nel finale di frazione segnano Santoro e Reale, quest’ultimo proprio sulla sirena: si va al riposo sul netto 18-5.Al rientro in campo il Putignano prova a riaprire la partita e piazza un parziale che lo porta sul 18-9.

L’Aretusa attraversa una fase meno brillante e impiega oltre sei minuti per trovare il primo gol della ripresa, realizzato da Santoro su rigore. Ma Wermbter tiene alta la guardia: dopo una parata su un contropiede avversario, il portiere italo-argentino segna direttamente dalla propria porta, riportando i suoi sull’ampio margine di 21-11.Il gol dà nuova spinta ai padroni di casa, che tornano a controllare la gara. A referto va anche il bulgaro Drechev, mentre nel finale c’è spazio per il giovane portiere Attivelli, bravo a neutralizzare un rigore di Useche. Tra le reti conclusive anche quella di Vernuccio, per il definitivo 34-23.

Una vittoria importante per l’Aretusa (che la squadra ha dedicato a fine partita al proprio presidente Placido Villari che ieri aveva perso la madre), che interrompe la serie negativa e ritrova fiducia in vista della prossima trasferta, sul campo della capolista Romagna.