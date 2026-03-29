Largo Delia a Siracusa, l’ex consigliere Foti: “Serve una decisione definitiva”

A Siracusa, ciò che nasce come temporaneo rischia spesso di diventare permanente. È il caso della rotatoria sperimentale di Largo Delia, al centro delle critiche sollevate dall’ex consigliere comunale Alfredo Foti, che denuncia una situazione di crescente incertezza e potenziale pericolo per cittadini e automobilisti.

Installata il 1° febbraio 2025 con l’obiettivo di migliorare la viabilità in uno snodo trafficato – all’intersezione tra via Gela, via Avola, via Marianopoli e via Mussomeli – la rotatoria avrebbe dovuto rappresentare una soluzione rapida ed efficace. Tuttavia, a distanza di un anno, il bilancio appare tutt’altro che positivo.

Secondo Foti, l’area si presenta ancora in condizioni precarie: segnaletica provvisoria, delimitatori ormai usurati e una configurazione dell’incrocio giudicata poco chiara. Un insieme di criticità che, anziché migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico, avrebbe contribuito ad aumentare i rischi.

“Il periodo di sperimentazione può dirsi concluso – sottolinea l’ex consigliere – ed è ora che l’amministrazione prenda una decisione definitiva”. Due le possibili strade indicate: completare l’opera, qualora i dati sul traffico ne dimostrino l’efficacia, oppure rimuovere la rotatoria e ripristinare la configurazione originaria dell’incrocio.

Nel suo intervento, Foti richiama inoltre l’attenzione sulle condizioni di via Gela, in particolare nei tratti adiacenti alla rotatoria, segnalando uno stato del manto stradale definito “pessimo”.

La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione degli interventi urbani temporanei e sulla necessità di trasformare le sperimentazioni in scelte concrete e definitive, soprattutto quando in gioco ci sono sicurezza stradale e qualità della vita dei cittadini.