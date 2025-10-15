Largo Ettore Di Giovanni: più luce e sicurezza per la piazza del quartiere di Siracusa

Da oggi largo Ettore Di Giovanni è più luminosa e sicura. Grazie al potenziamento dell’illuminazione pubblica, il cuore del quartiere torna a splendere, offrendo ai cittadini un luogo più accogliente e vivibile anche nelle ore pomeridiane e serali. Un intervento molto atteso da residenti e famiglie, che quotidianamente frequentano la piazza, soprattutto bambini e anziani, protagonisti della vita di questo spazio urbano.

“Un ringraziamento speciale lo rivolgo all’assessore Firenze, che con grande disponibilità e tempestività ha accolto la mia richiesta, dimostrando attenzione e sensibilità verso le esigenze dei cittadini – le parole del presidente della I commissione consiliare, Luigi Cavarra – La nuova illuminazione all’ interno della piazza non è solo una questione di sicurezza, ma anche di valorizzazione degli spazi di socialità, luoghi dove incontrarsi, scambiare due parole, far giocare i più piccoli o semplicemente trascorrere del tempo all’aria aperta. L’intervento rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di rilanciare e riqualificare, anche da un punto di vistra strutturale, e, riammodernamento, sempre di più Largo Ettore Di Giovanni, affinché diventi un punto di riferimento, come gli altri parchi, vivo e positivo per tutta la comunità siracusana”.