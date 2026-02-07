L’artista Lucia Blanco incanta alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano-Cortina

Ieri sera l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina ha regalato al pubblico un momento di grande emozione e, soprattutto, un orgoglio tutto augustano. Durante la cerimonia allo stadio San Siro, infatti, la performer augustana Lucia Blanco si è esibita interpretando Raffaella Carrà, icona assoluta della cultura pop italiana.

La sua performance, inserita in un quadro scenico dedicato ai simboli dello spettacolo nazionale, ha conquistato gli spettatori presenti allo stadio e i milioni di telespettatori collegati da tutto il mondo. Con una presenza scenica magnetica, Lucia ha saputo rendere omaggio alla Carrà senza imitarla, ma reinterpretandone lo spirito con eleganza e personalità.

Per la giovane artista di Augusta si è trattato di un traguardo significativo: calcare il palcoscenico di una cerimonia olimpica rappresenta un riconoscimento internazionale che valorizza anni di studio, dedizione e ricerca artistica.

“Portare un po’ di Augusta su un palcoscenico così importante è stato emozionante e responsabilizzante allo stesso tempo”, ha dichiarato Lucia al termine della cerimonia. “Raffaella Carrà è un’icona che appartiene a tutti: interpretarla davanti al mondo è stato un onore immenso. Dedico questo momento alla mia città e a chi ha sempre creduto nel mio percorso”.

Nata e cresciuta ad Augusta, Lucia Blanco si è formata tra danza, teatro e performance contemporanea, costruendo negli anni un profilo artistico versatile e riconoscibile. Ha partecipato a numerosi spettacoli e produzioni nazionali, tra cui “Grease”,”A Chorus Line”, “Singin’ in the Rain”, “Dirty Dancing”, “La febbre del sabato sera”, “Sindrome da musical”, “Legally Blond”, “Italy bares” per citarne solo alcuni.

La partecipazione di Lucia alla cerimonia inaugurale, accanto ad artisti internazionali del calibro di Mariah Carey, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino, Laura Pausini ecc.., ha portato un frammento di Sicilia nel cuore dell’evento sportivo più atteso dell’anno, confermando così il talento di un’artista che porta con sé la creatività e la determinazione della sua terra.