L’ASD CKS 2000 del Maestro Cilio brilla: giovani atleti protagonisti e medaglie pesanti

Si è svolto lo scorso 30 novembre, al palazzetto dello sport di Caltagirone, il Gran Premio Giovanissimi FIJLKAM, appuntamento tra i più importanti per il karate giovanile siciliano. Tra le società che si sono distinte spicca l’ASD CKS 2000 Team Cilio di Siracusa, capace di conquistare il podio in diverse categorie grazie alle ottime prestazioni dei suoi giovani atleti.

Guidati dal Maestro Cilio, riferimento tecnico e umano per l’intero gruppo, i karateka della CKS 2000 hanno mostrato preparazione, determinazione e grande maturità agonistica, ottenendo risultati di assoluto valore.

Riccardo Di Conto Riccardo ha conquistato il 1° posto al termine di una gara perfetta da parte del giovane atleta che ha impressionato per tecnica, sicurezza e gestione della distanza. Secondo posto, invece, per Riccardo Bordieri che ha disputato una prova solida e intelligente, condotta con lucidità. Il secondo posto premia il suo impegno costante e la crescita sportiva.

Gradino più basso del podio per Ginevra Cefalù che ha affrontato incontri impegnativi con coraggio e determinazione. La medaglia di bronzo conferma il suo talento e la sua personalità in gara. Terzo posto anche per Liam Hichey: un meritato podio, frutto di una competizione ben gestita e di un’evidente crescita tecnica.

Il Maestro Cilio si è detto profondamente orgoglioso dei risultati raggiunti: “Questi ragazzi rappresentano il futuro del karate. Vederli crescere, migliorare e affrontare le gare con questo spirito è la vittoria più grande.”