L’ASD Ortigia di canottaggio protagonista al campionato siciliano Indoor Rowing

Buona la prova per gli atleti dell’ASD Ortigia ai Campionati Regionali Sicilia di canottaggio Indoor, svoltisi domenica a Catania, dove la società siracusana si è distinta conquistando due medaglie d’oro e due d’argento, confermando lo stato di forma degli atleti aretusei.

La manifestazione, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta l’isola, si è svolta al pala Cus di Catania, in un clima di grande agonismo e fair play.

Alla fine il remo “virtuale” ha regalato ai ragazzi del Presidente Chessari, un oro a Bosco Matteo nella categoria 19-20 maschile ed uno a Barreca Vittorio nella categoria 21-22 maschile, un argento per Fazzina Adriano nella categoria maschile 21-22 ed uno a Beatrice Cavallaro nella categoria 21-22 femminile.

Soddisfazione per il risultato è stato espresso dallo staff tecnico e dalla dirigenza.