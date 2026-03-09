L’ASP di Siracusa accelera sulla digitalizzazione: online il nuovo “Portale della Salute”

Un’unica porta d’accesso digitale per tutti i servizi sanitari della provincia. L’Asp di Siracusa ha attivato e pubblicato in rete il nuovo Portale della Salute, raggiungibile all’indirizzo https://portalesalute.asp.sr.it/home.

La piattaforma rappresenta il cuore tecnologico della strategia di medicina di prossimità dell’Azienda, con l’obiettivo di semplificare il rapporto tra cittadino e sanità, eliminando attese fisiche agli sportelli e agevolare i processi amministrativi.

In ottemperanza alle normative vigenti in materia di privacy e sicurezza dei dati, l’accesso alle aree riservate del portale è consentito tramite sistemi di identità digitale SPID, CIE, CNS.

Il portale integra in un’interfaccia intuitiva e adatta ai dispositivi mobili le principali funzioni necessarie all’utente dal Centro Unico di Prenotazione online per la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici inserendo semplicemente il numero della ricetta dematerializzata, ai pagamenti PagoPA con la possibilità di regolarizzare il ticket sanitario in pochi secondi tramite i circuiti elettronici sicuri, alla consultazione e allo scaricamento dei risultati di analisi cliniche e referti radiologici direttamente sul proprio dispositivo.

Dal portale della Salute, inoltre, è possibile accedere, tra l’altro, ai servizi per l’assistenza primaria quali il cambio o la scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra, la gestione delle esenzioni per reddito e patologia, le prestazioni per l’assistenza riabilitativa, il percorso di tutela, piani terapeutici, screening oncologici, vaccinazioni, donazioni del sangue e segnalazioni e reclami.

Grazie alla sinergia regionale, ancora, il portale è integrato con il SovraCUP che permette di visualizzare anche le disponibilità di prestazioni presso altre aziende della rete siciliana ampliando le opzioni per l’utente.

“Con il nuovo Portale della Salute, l’Asp di Siracusa compie un ulteriore salto di qualità decisivo – dichiara la Direzione strategica aziendale -. Non si tratta solo di un sito web, ma di un impegno concreto verso la trasparenza e l’efficienza. Vogliamo che ogni cittadino, dal centro urbano al comune più distante, possa gestire la propria salute con la stessa semplicità con cui effettua un’operazione bancaria online, garantendo al contempo i migliori standard di sicurezza”.

L’Azienda Sanitaria invita la cittadinanza a utilizzare attivamente il portale, contribuendo così a decongestionare gli sportelli fisici e a rendere il sistema sanitario provinciale più fluido e moderno.