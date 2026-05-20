L’Asp di Siracusa al Network DASP di SDA Bocconi: il caso siciliano della governance del dato in sanità pubblica

Il modello di data governance e di intelligenza artificiale governata sviluppato in-house dall’Asp di Siracusa è stato presentato il 18 maggio scorso al Network DASP della SDA Bocconi School of Management di Milano, davanti ai vertici strategici delle aziende sanitarie pubbliche italiane.

L’Asp di Siracusa è stata l’unica realtà del Mezzogiorno tra le esperienze aziendali invitate al secondo incontro del Network DASP — Direzioni Strategiche Aziende Sanitarie Pubbliche — promosso da SDA Bocconi School of Management e dedicato alle trasformazioni dell’ecosistema digitale del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 e all’Ecosistema Dati Sanitari (EDS).

L’intervento, dal titolo “Governare il dato per governare l’azienda”, è stato tenuto dal direttore dei Sistemi Informativi, Flussi Aziendali e Controllo di Gestione dell’Asp di Siracusa Santo Michele Pettignano ed ha ripercorso tre anni di trasformazione dell’azienda, dal cambio di paradigma nella politica di acquisto fino alla nascita della piattaforma di business intelligence MOA e dei due sistemi di intelligenza artificiale governata A.I.D.A. e PS-Next+, sviluppati internamente dall’UOC SIFA.

A rappresentare l’Azienda erano presenti anche il commissario straordinario Gioacchino Iraci e il dirigente responsabile privacy e sicurezza informatica aziendale Stefano Salemi. La giornata è stata coordinata dalla professoressa Valeria D. Tozzi di SDA Bocconi, con i contributi dei docenti professori Luigi M. Preti, Gianmario Cinelli, Francesco Petracca e Alessandro Furnari, con la partecipazione del direttore generale di AGENAS Angelo Tanese, intervenuto nel nuovo ruolo dell’Agenzia di Sanità Digitale.

Il caso ASP Siracusa ha già ricevuto, nel corso del 2024 e del 2025, riconoscimenti da AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici), AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi in Sanità), Osservatorio Sanità Digitale del Politecnico di Milano, Formez PA, Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e Lean Healthcare Awards.

“L’invito di SDA Bocconi al direttore del SIFA aziendale Pettignano – sottolinea il commissario straordinario Gioacchino Iraci – è un riconoscimento importante per tutta l’Azienda che tre anni fa ha fatto una scelta strategica precisa: investire sulle competenze interne piuttosto che sulla dipendenza dai fornitori esterni. Quella scelta ha prodotto un cambio strutturale che oggi viene studiato a livello nazionale. È un risultato che appartiene a tutto il personale dell’ASP di Siracusa e in particolare alle donne e agli uomini della UOC SIFA e Controllo di Gestione”.

“Quello che abbiamo costruito a Siracusa – spiega il direttore dei Sistemi Informatici Santo Pettignano – è il microcosmo di quello che il Servizio Sanitario Nazionale deve realizzare in grande con il FSE 2.0. I dati frammentati su più fornitori non si superano per decreto: si superano facendo in azienda quello che lo Stato chiede al sistema. Servono Unità operative competenti, modelli dati di proprietà, filiere decisionali integrate. L’esperienza siciliana dimostra che questa scelta si può fare a invarianza di costo, riallocando la spesa dal prodotto-fornitore alle competenze interne”.

L’intervento dell’Asp di Siracusa al Network DASP rappresenta un’ulteriore tappa del riconoscimento nazionale dell’esperienza siracusana e si colloca all’interno di un percorso di trasformazione che vede l’Azienda impegnata anche nella realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, intervento PNRR del valore di 372 milioni di euro.